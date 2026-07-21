Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của nữ CĐV Argentina nổi tiếng

Hôm 20/7, nữ diễn viên Anya Taylor-Joy gây chú ý trên khán đài sân MetLife khi Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026.

Anya Taylor-Joy thất thần khi Argentina thủng lưới Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Xuất hiện trên khán đài cùng chồng là nhạc sĩ Malcolm McRae, ngôi sao Hollywood nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các máy quay. Anya diện chiếc váy lụa màu kem thanh lịch, kết hợp khăn quàng mang hai màu xanh - trắng của quốc kỳ Argentina như lời khẳng định tình yêu dành cho quê hương của cha mình.

Ngay từ đầu trận, gương mặt người đẹp liên tục thay đổi theo diễn biến trên sân. Khi Argentina tạo cơ hội, cô chăm chú theo dõi với vẻ đầy hy vọng. Mỗi khi đội nhà bỏ lỡ thời cơ hoặc chịu sức ép từ Tây Ban Nha, Anya lại nhíu mày, mím môi và khoanh tay đầy lo lắng.

Đến khi Ferran Torres ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha vượt lên, máy quay một lần nữa hướng về nữ diễn viên. Gương mặt thất thần, ánh mắt vô hồn cùng vẻ bất lực của Anya nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ ví đây là "gương mặt đại diện" cho nỗi thất vọng của hàng triệu CĐV Argentina sau khi giấc mơ bảo vệ ngôi vương tan biến.

Anya xuất hiện cùng chồng trên khán đài.

Không ít cư dân mạng còn hài hước đặt cho cô biệt danh "Anya Taylor No-Joy", chơi chữ từ họ của nữ diễn viên để nói về việc nụ cười hoàn toàn biến mất sau bàn thua của Argentina. Hàng loạt hình ảnh và ảnh chế về biểu cảm "hờn cả thế giới" của cô nhanh chóng phủ sóng trên khắp mạng xã hội.

Tình yêu của Anya dành cho Argentina không mới. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ cô luôn tự hào về nguồn gốc Argentina của mình. Ông ngoại cô từng là nhà ngoại giao tại Argentina và làm việc trong lĩnh vực quan hệ Anh - Argentina, trong khi bản thân Anya bày tỏ mong muốn được trở lại quê hương để sinh sống.

Tại World Cup 2022, Anya cũng từng xuất hiện với trang phục lấy cảm hứng từ quốc kỳ Argentina để cổ vũ đội tuyển và được chứng kiến Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vàng. Bốn năm sau, cô lại có mặt ở trận chung kết, nhưng lần này chỉ có thể lặng người nhìn "Albiceleste" gục ngã sau bàn thắng trong hiệp phụ của Tây Ban Nha.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.