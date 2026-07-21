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Thể thao World Cup 2026

Cái ôm xúc động ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 21/7/2026 20:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lamine Yamal và Nico Williams ôm chầm lấy nhau sau tiếng còi mãn cuộc chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Nico ôm Yamal sau tiếng còi mãn cuộc.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân MetLife, Yamal và Nico không giấu nổi niềm hạnh phúc. Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy Nico chạy tới ôm chầm lấy người đồng đội trẻ trước khi cả hai cùng nằm dài trên mặt cỏ, lặng lẽ tận hưởng giây phút lịch sử.

Không cần những màn ăn mừng quá phô trương, cái ôm chặt cùng nụ cười rạng rỡ của hai ngôi sao trẻ đủ khiến người hâm mộ xúc động. Nhiều CĐV gọi đây là hình ảnh đẹp nhất sau trận chung kết, phản ánh sự gắn kết đặc biệt giữa hai tuyển thủ sát cánh cùng nhau trong nhiều năm từ cấp độ trẻ lên đỉnh cao thế giới.

Yamal và Nico vốn được xem là cặp bài trùng của bóng đá Tây Ban Nha. Cả hai ăn ý trên sân cỏ và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi tập, hoạt động của đội tuyển và đời thường. Chính sự thân thiết ấy góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ của nhà vô địch thế giới.

Với riêng Yamal, chức vô địch World Cup 2026 tiếp tục tô đậm vị thế của một trong những tài năng hay nhất thế giới. Mới 19 tuổi, ngôi sao của Barcelona sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước cùng tuyển Tây Ban Nha, gồm UEFA Nations League, EURO và giờ là chiếc cúp vàng World Cup.

Thành tích ấy khiến Yamal trở thành một trong những cầu thủ trẻ thành công nhất lịch sử bóng đá. Trong khi đó, Nico cũng khẳng định vai trò quan trọng trên hành trình đăng quang của "La Roja".

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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