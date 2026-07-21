Ai xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2026?

Chức vô địch World Cup của Tây Ban Nha khiến cuộc đua Quả bóng Vàng trở nên khó đoán, khi Messi, Lamine Yamal, Rodri, Mbappe và Harry Kane đều có lý do để được vinh danh.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, ở đó Rodri (trái) đóng vai trò rất quan trọng.

World Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, nhưng cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm vẫn chưa có ứng viên nào thực sự vượt lên. Màn trình diễn tại Bắc Mỹ có thể tạo ảnh hưởng lớn, song Quả bóng Vàng còn được quyết định bởi thành tích trong cả mùa giải.

Lễ trao giải của France Football dự kiến diễn ra ngày 26/10 tại London. Trước thời điểm bỏ phiếu, Messi, Lamine Yamal, Rodri, Kylian Mbappe và Harry Kane được xem là năm gương mặt nổi bật nhất.

Messi và dấu ấn ở tuổi 39

Lionel Messi không thể giúp Argentina bảo vệ chức vô địch thế giới, nhưng hành trình đưa đội tuyển vào chung kết vẫn là thành tích đặc biệt. Ở tuổi 39, anh ghi 8 bàn, có 4 kiến tạo và đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới World Cup.

Argentina nhiều lần vượt qua khó khăn nhờ khả năng tạo đột biến của Messi. Anh vừa ghi bàn, kiến tạo, vừa giữ vai trò tổ chức trong một tập thể không phải lúc nào cũng duy trì được thế trận chủ động.

Trận thua Tây Ban Nha khiến Messi lỡ cơ hội giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. Dù vậy, việc góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp vẫn giúp anh củng cố vị trí trong cuộc đua.

Messi về nhì tại World Cup 2026.

Nếu được vinh danh, Messi sẽ sở hữu Quả bóng Vàng thứ chín và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng nhận giải. Đây có thể là kỷ lục đáng chú ý cuối cùng trong sự nghiệp vốn đã gần như không còn giới hạn của anh.

Điểm bất lợi của Messi nằm ở thành tích cấp CLB và vị thế của giải đấu anh đang tham dự. Các cử tri sẽ phải cân nhắc liệu một kỳ World Cup xuất sắc có đủ sức nặng để vượt qua những ứng viên duy trì phong độ cao trong cả mùa giải hay không.

Lamine Yamal không phải ngôi sao nổi bật nhất của Tây Ban Nha tại World Cup, nhưng chức vô địch vẫn giúp anh tiến thêm một bước trong cuộc đua. Cầu thủ 19 tuổi là mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente, dù ảnh hưởng tại vòng knock-out không nổi bật như kỳ vọng.

Lợi thế lớn nhất của Yamal nằm ở mùa giải thành công cùng Barcelona. Anh ghi 24 bàn, có 17 kiến tạo, góp công giúp đội bóng xứ Catalonia vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Những con số ấy cho thấy Yamal không còn đơn thuần là một tài năng trẻ. Anh đã trở thành nhân vật chủ chốt của một CLB hàng đầu châu Âu, đồng thời sở hữu danh hiệu lớn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Lamine Yamal từng về nhì trong cuộc bình chọn năm trước dù có mùa giải kém ấn tượng hơn. Với thành tích hiện tại, anh có đủ danh hiệu, thống kê và sức hút để cạnh tranh đến cùng.

Lamine Yamal cũng là ứng viên cho Quả bóng vàng.

Trở ngại của Yamal là màn trình diễn chưa thật sự bùng nổ tại World Cup. Trong một năm giải đấu đội tuyển thường tác động mạnh tới lá phiếu, anh có thể thất thế trước Rodri, người được đánh giá là cầu thủ quan trọng nhất trong hành trình vô địch của Tây Ban Nha.

Rodri là linh hồn của nhà vô địch

Nếu World Cup giữ vai trò quyết định, Rodri có thể là ứng viên nặng ký nhất. Tiền vệ của Manchester City là trung tâm trong cách vận hành của Tây Ban Nha, từ khả năng kiểm soát nhịp độ đến thu hồi bóng và tổ chức pressing.

Rodri chơi nổi bật trong những trận quan trọng nhất. Anh giúp Tây Ban Nha làm chủ tuyến giữa trước Pháp ở bán kết, sau đó tiếp tục áp đảo các tiền vệ Argentina trong trận chung kết.

Giá trị của Rodri không chỉ nằm ở những đường chuyền hay thời lượng kiểm soát bóng. Anh đọc khoảng trống, giữ cự ly đội hình và thường xuyên xuất hiện đúng lúc để ngăn đối thủ phản công.

Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc, nhưng Rodri là người giữ toàn bộ hệ thống vận hành ổn định. Khả năng chi phối trận đấu cả khi có bóng lẫn không bóng giúp anh tạo ảnh hưởng sâu hơn những con số thông thường.

Ở cấp CLB, Rodri cũng cho thấy vai trò quan trọng sau khi vượt qua chấn thương đầu gối và các vấn đề thể lực. Khi anh tìm lại trạng thái tốt nhất, Manchester City cải thiện rõ rệt và trở lại cuộc đua vô địch Premier League.

Rodri cho thấy tầm ảnh hưởng lớn ở tuyển Tây Ban Nha.

Một số ý kiến có thể cho rằng vài tuần tại World Cup không đủ để quyết định giải thưởng cho cả mùa. Tuy nhiên, lịch sử từng chứng kiến Fabio Cannavaro năm 2006 hay Messi năm 2023 hưởng lợi lớn từ thành công ở đội tuyển.

Quả bóng Vàng dành cho Rodri vì thế không chỉ ghi nhận cá nhân anh. Danh hiệu này còn phản ánh vị thế của Tây Ban Nha, đội tuyển vừa bước lên đỉnh thế giới bằng một hệ thống được xây dựng quanh tiền vệ 30 tuổi.

Kylian Mbappe không có danh hiệu lớn cùng Real Madrid hoặc tuyển Pháp, nhưng thành tích cá nhân của anh gần như không có đối thủ. Tiền đạo này là vua phá lưới Champions League, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga và giành Chiếc giày Vàng World Cup.

Mbappe còn thiết lập kỷ lục ghi bàn trong một kỳ World Cup, vượt qua cột mốc trước đó của Messi. Xét riêng khả năng dứt điểm và mức độ ổn định, không ứng viên nào duy trì hiệu suất cao hơn anh trong suốt mùa giải.

Real Madrid trải qua một năm không như mong đợi, còn Pháp dừng bước trước Tây Ban Nha ở bán kết. Tuy nhiên, Mbappe vẫn là điểm sáng lớn nhất của cả hai tập thể và hiếm khi đánh mất ảnh hưởng trong những trận quan trọng.

Lập luận ủng hộ Mbappe khá rõ ràng: Quả bóng Vàng là danh hiệu cá nhân, vì thế người có màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất phải được ưu tiên. Nếu tiêu chí ấy được đặt lên hàng đầu, đội trưởng tuyển Pháp có hồ sơ thuyết phục hơn phần còn lại.

Mbappe có thành tích ghi bàn rất tốt.

Điểm yếu của Mbappe là thiếu danh hiệu tập thể. Trong một năm có World Cup, việc không góp mặt ở chung kết và không giành những chiếc cúp lớn cùng CLB có thể khiến anh mất phiếu vào tay Rodri hoặc Lamine.

Trong khi đó, Harry Kane bước vào cuộc đua với thành tích ghi bàn ổn định và những danh hiệu từng thiếu trong phần lớn sự nghiệp. Anh ghi 36 bàn cho Bayern Munich, lần thứ hai giành Chiếc giày Vàng cấp CLB và góp công lớn vào cú đúp quốc nội của đội bóng Đức.

Tại World Cup, Kane có 6 pha lập công và vượt qua kỷ lục ghi bàn của Gary Lineker cho tuyển Anh ở sân chơi này. Dù không phải chân sút hay nhất của đội tại giải, anh vẫn để lại dấu ấn trong hành trình giành hạng ba.

Quan trọng hơn, Kane cuối cùng cũng kết hợp được thành tích cá nhân với danh hiệu tập thể. Chính tiền đạo sắp bước sang tuổi 33 thừa nhận đây là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, cơ hội của Kane vẫn thấp hơn bốn ứng viên còn lại. Bayern không tiến sâu như kỳ vọng ở Champions League, trong khi tuyển Anh dừng bước ở bán kết và chiến thắng trong trận tranh hạng ba khó tạo sức nặng tương đương chức vô địch của Tây Ban Nha.