Chuyến hồi hương buồn của tuyển Argentina

Không có lễ đón quy mô lớn, còn Messi cùng nhiều trụ cột cũng không trở về Argentina sau thất bại ở chung kết World Cup.

Messi không cùng tuyển Argentina trở về quê nhà sau trận chung kết World Cup.

Tuyển Argentina chuẩn bị trở về quê nhà trong bầu không khí nặng nề, hoàn toàn trái ngược với những kế hoạch được vạch ra trước trận chung kết. Chuyên cơ chở thầy trò HLV Lionel Scaloni dự kiến hạ cánh tại Ezeiza trong một cuộc hồi hương được truyền thông nước này mô tả là buồn bã nhất nhiều năm qua, theo Marca.

Đáng chú ý, Lionel Messi không có mặt trên chuyến bay. Đội trưởng Argentina quyết định ở lại Mỹ và trở về Miami, nơi anh sinh sống kể từ khi gia nhập Inter Miami và chuyển sang thi đấu tại MLS.

Ngoài Messi, 8 cầu thủ khác cũng lựa chọn hành trình riêng thay vì cùng toàn đội trở về Buenos Aires. Theo Liên đoàn Bóng đá Argentina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina và Lautaro Martinez đều không lên chuyên cơ.

Phần lớn nhóm cầu thủ này sẽ trở lại CLB hoặc bắt đầu kỳ nghỉ sau hành trình kéo dài tại World Cup. Quyết định ấy khiến đội hình Argentina trở về quê nhà thiếu vắng hàng loạt gương mặt quan trọng, trong đó có phần lớn bộ khung vừa dự trận chung kết với Tây Ban Nha.

Theo truyền thông Argentina, chính phủ đã thu hẹp đáng kể kế hoạch đón đội tuyển. Thay vì một lễ mừng công quy mô lớn, thầy trò Scaloni chỉ tham dự nghi thức mang tính hình thức tại sân bay Ezeiza, với sự hiện diện của lực lượng an ninh và xe cứu hỏa.

Một nguồn tin từ Casa Rosada, phủ tổng thống Argentina, xác nhận phương án tổ chức sự kiện đại chúng đã bị loại bỏ. Bản thân các cầu thủ cũng không muốn tham gia lễ đón đông người, bởi phần lớn cần nghỉ ngơi hoặc sớm trở lại hội quân cùng CLB.

Trước trận chung kết, Tổng thống Javier Milei từng đề xuất cho người dân nghỉ lễ nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Kế hoạch này lập tức bị hủy sau khi đội tuyển thua Tây Ban Nha và không thể mang chiếc cúp trở lại Buenos Aires.

Khung cảnh hiện tại trái ngược hoàn toàn với màn đón tiếp dành cho Argentina sau chức vô địch World Cup 2022. Khi ấy, hàng triệu người đổ ra đường chào đón Messi và đồng đội, còn lần này, không có xe buýt diễu hành, không có biển người và cũng chẳng có đội trưởng trên chuyến bay trở về.

Thất bại trước Tây Ban Nha vì thế không chỉ khiến Argentina mất chức vô địch. Nó còn khép lại giải đấu bằng hình ảnh một tập thể lặng lẽ rời Mỹ theo nhiều hướng khác nhau, thay vì cùng nhau trở về trong vòng tay người hâm mộ.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.