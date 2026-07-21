FIFA điều tra Argentina

FIFA mở cuộc điều tra nhằm vào tuyển Argentina sau hàng loạt sự cố gây tranh cãi ở trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7.

FIFA vào cuộc vụ xô xát sau chung kết World Cup 2026.

Theo Sky Sports, cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ xem xét toàn bộ báo cáo của tổ trọng tài cùng các đoạn băng ghi hình trước khi quyết định liệu có áp dụng các án phạt đối với đội tuyển Argentina hay không.

Tâm điểm của cuộc điều tra là vụ hỗn chiến nổ ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife. Leandro Paredes là cái tên đầu tiên bị xem xét sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực trong lúc xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, FIFA cũng sẽ đánh giá hành động của Nahuel Molina. Cầu thủ này được cho là đã tung cú đấm về phía Rodri trong lúc hai đội xảy ra va chạm.

Không chỉ các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện Argentina cũng nằm trong diện điều tra. Theo Sky Sports, trợ lý HLV Roberto Ayala bị cáo buộc xô đẩy Dani Olmo khi lao vào khu vực hỗn chiến để can thiệp.

Ngoài những va chạm trên sân, FIFA còn xem xét cách ứng xử của toàn đội Argentina trong lễ trao giải. Sau khi nhận huy chương bạc, nhiều cầu thủ được ghi nhận quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Hành động này gây ra nhiều tranh cãi.

Trận chung kết đã lại với thất bại 0-1 của Argentina sau bàn thắng của Ferran Torres ở hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ còn phải chơi thiếu người từ phút 90+4 sau khi Enzo Fernandez bị đuổi, trước khi Paredes trở thành cầu thủ thứ hai bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực sau trận.

Cách các ngôi sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 Sau khi vô địch World Cup 2026 sáng 20/7, loạt động thái ăn mừng của các cầu thủ Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.