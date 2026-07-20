Argentina bỏ đi lúc Tây Ban Nha nâng cúp thế giới

Sáng 20/7, Argentina gây tranh cãi khi quay lưng với lễ nâng cúp của Tây Ban Nha và lặng lẽ rời sân ngay sau khi nhận huy chương á quân.

Các cầu thủ Argentina bỏ vào đường hầm.

Sau hơn 120 phút thi đấu lép vế trên sân MetLife, Argentina thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm muộn màng, trong khi chơi thiếu người từ phút 90+4 với chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez.

Căng thẳng tiếp tục bùng phát sau tiếng còi mãn cuộc khi Nahuel Molina, Leandro Paredes và Thiago Almada lao vào xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha. Vụ hỗn chiến khiến Paredes nhận thêm một thẻ đỏ trực tiếp, khép lại trận chung kết World Cup 2026 đáng quên của Argentina.

Sau khi sân khấu trao giải được hoàn tất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao huy chương bạc cho các cầu thủ Argentina. Toàn đội sau đó tiến về phía khán đài để cảm ơn những CĐV đồng hành suốt giải đấu.

Trong khi đó, Lionel Messi đứng lặng một mình trên sân với vẻ mặt thất thần. Đội trưởng Argentina nhận được những tràng pháo tay động viên từ người hâm mộ sau trận đấu được cho là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây tranh cãi nhất đến ngay sau đó. Khi Tây Ban Nha được mời bước lên bục nhận huy chương vàng và nâng cao chiếc cúp vô địch, các cầu thủ Argentina không ở lại chứng kiến. Họ đồng loạt quay lưng về phía lễ đài, tiếp tục hướng về khán đài của CĐV nhà.

Chỉ ít giây sau khi những dải kim tuyến tung bay chào mừng tân vương thế giới, các cầu thủ Argentina vỗ tay lần cuối tri ân người hâm mộ rồi nhanh chóng bước xuống đường hầm, thay vì chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của đối thủ.

Cầu thủ Argentina quay lưng với màn nâng chức vô địch của Tây Ban Nha.

Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận CĐV cho rằng đó là phản ứng dễ hiểu của đội bóng vừa đánh mất chức vô địch, trong khi nhiều ý kiến khác chỉ trích Argentina thiếu tinh thần fair-play khi không dành sự tôn trọng cho nhà tân vô địch.

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng ấy, trước đó Lamine Yamal chủ động tiến đến ôm và an ủi Messi, tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sau trận chung kết.

Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển sở hữu hàng thủ hay nhất từng được ghi nhận ở một kỳ World Cup với chỉ một bàn thua. Trong khi đó, Argentina không tung ra nổi cú sút nào trong 90 phút chính thức. Phải đến khi thủng lưới, Messi và đồng đội mới vội vàng dâng lên tìm kiếm cơ hội nhưng không thành.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.