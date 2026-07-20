Trùng hợp kỳ lạ giữa Messi và Maradona

Thất bại của Lionel Messi ở chung kết World Cup 2026 tạo nên hàng loạt sự trùng hợp khó tin với Diego Maradona.

Messi tái hiện kịch bản buồn của Maradona.

Sáng 20/7, Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 1-0 trước Argentina để lên ngôi vô địch thế giới. Thất bại này tái hiện hàng loạt chi tiết giống nhau giữa Messi và Diego Maradona cách đây 36 năm.

Điểm tương đồng đầu tiên nằm ở thành tích cá nhân. Giống Maradona tại Italy 1990, Messi bước vào World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch và là Cầu thủ hay nhất của kỳ World Cup trước đó. Với Maradona là chức vô địch ở World Cup 1986 trên đất Mexico, còn Messi bước lên đỉnh vinh quang tại Qatar năm 2022. Tuy nhiên, ở kỳ World Cup kế tiếp, cả hai đều không thể bảo vệ ngôi vương và cùng gục ngã ở trận chung kết.

Hai trận chung kết đều kết thúc với cùng tỷ số 0-1. Năm 1990, Argentina của Maradona thất bại trước Đức bởi quả phạt đền của Andreas Brehme. 36 năm sau, Messi cũng phải nhìn Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở hiệp phụ, giúp Tây Ban Nha đăng quang.

Messi không thể cùng Argentina bảo vệ ngôi vương.

Sự trùng hợp chưa dừng lại ở đó. Trong cả hai trận chung kết, Argentina đều kết thúc trận đấu với hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Nếu như năm 1990, Pedro Monzon và Gustavo Dezotti lần lượt nhận thẻ đỏ, thì ở World Cup 2026, Enzo Fernandez và Leandro Paredes cũng phải rời sân vì những pha phạm lỗi và xô xát.

Một chi tiết khác khiến nhiều người thích thú là cả Maradona lẫn Messi đều thi đấu cho một CLB ở chính quốc gia đăng cai World Cup. Năm 1990, Maradona khoác áo Napoli khi World Cup diễn ra tại Italy. Đến năm 2026, Messi là ngôi sao của Inter Miami, đúng thời điểm Mỹ đồng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dĩ nhiên, đó chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, việc hàng loạt chi tiết quan trọng lặp lại giữa hai biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều CĐV gọi đây là "vòng lặp lịch sử", trong khi số khác không khỏi tiếc nuối khi Messi khép lại hành trình World Cup bằng một kịch bản có quá nhiều nét giống với người tiền bối huyền thoại.