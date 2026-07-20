Hành động gây cười của Messi

Sáng 20/7, phản ứng nhanh như chớp của Lionel Messi trước Marc Cucurella tạo nên khoảnh khắc hài hước nhất trận chung kết World Cup 2026.

Messi và Enzo liên tục mách trọng tài.

Phút 90+4 trên sân MetLife, trận đấu tạm dừng vì một cầu thủ Tây Ban Nha nằm sân. Trong lúc chờ bóng lăn trở lại, Cucurella tiến đến trao đổi trực tiếp với Messi. Đáng chú ý là hậu vệ Tây Ban Nha liên tục dùng tay che miệng trong suốt cuộc trò chuyện với đội trưởng Argentina.

Ngay khi Cucurella vừa dứt lời, Messi phản ứng gần như tức thì. Siêu sao 39 tuổi quay sang trọng tài Slavko Vincic, liên tục chỉ về phía Cucurella rồi đưa tay lên miệng, ra hiệu rằng hậu vệ Tây Ban Nha che miệng khi trao đổi.

Ở gần đó, Enzo Fernandez cũng nhanh chóng nhập cuộc. Dù trước đó nhận thẻ đỏ và được yêu cầu rời sân, tiền vệ Argentina vẫn nán lại để cùng Messi phản ứng với tổ trọng tài, trước khi được nhắc nhở rời đi.

Trong khi Messi và Enzo liên tục khiếu nại, Cucurella cũng không đứng yên. Hậu vệ của Tây Ban Nha liên tục xua tay, cố gắng giải thích rằng cuộc nói chuyện của anh với Messi không có gì bất thường.

Đứng giữa những phản ứng từ hai phía, trọng tài Slavko Vincic giữ thái độ bình tĩnh. Ông chỉ mỉm cười, lắc đầu và ra hiệu trận đấu tiếp tục, không đưa ra bất kỳ hình phạt nào.

Đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì chỉ bàn luận về quyết định của trọng tài, nhiều CĐV lại bật cười trước phản ứng "nhanh như điện xẹt" của Messi.

Một tài khoản bình luận: "Hành động của Messi thật hài hước". Một người khác viết: "Đây chắc chắn là khoảnh khắc hài hước nhất trận chung kết" Trong khi đó, một CĐV đùa: "Messi kiêm luôn nhiệm vụ giám sát trọng tài".

Ở trận chung kết, Tây Ban Nha tấn công hoàn toàn áp đảo và có được điều mình cần với bàn thắng của Ferran Torres vào lưới Argentina ở phút 106 để lên ngôi vô địch thế giới.