Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cảnh Messi cười cùng Yamal gây bão mạng

  • Thứ hai, 20/7/2026 04:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 20/7, Lionel Messi và Lamine Yamal tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc trò chuyện thân mật ở chung kết World Cup 2026.

Messi và Yamal trò chuyện giữa trận.

Trên sân MetLife, người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt giữa Messi và Yamal. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh Yamal chủ động tiến lại gần Messi, mỉm cười và trò chuyện đầy thân thiện.

Dù không rõ hai ngôi sao nói gì với nhau, hình ảnh ấy nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Nhiều CĐV Barcelona cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của trận chung kết, khi huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử và người được kỳ vọng kế thừa di sản ấy thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, bất chấp việc đang khoác áo hai đội tuyển đối địch.

Thực tế trước giờ bóng lăn, mạng xã hội sớm được hâm nóng bởi bức ảnh chụp cách đây 19 năm, ghi lại khoảnh khắc Messi khi ấy mới 19 tuổi bế một em bé trong buổi chụp ảnh từ thiện của Barcelona. Em bé ấy không ai khác chính là Yamal.

Khi câu chuyện được nhắc lại, chính Messi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: "Bức ảnh đó thật điên rồ. Cuộc sống đúng là kỳ diệu. Ngày ấy tôi chụp ảnh với Lamine khi cậu ấy còn là một em bé, còn bây giờ chúng tôi lại đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận chung kết World Cup".

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, được người hâm mộ xem như biểu tượng cho sự chuyển giao giữa hai thế hệ tài năng của Barcelona. Từ cậu bé được Messi bế trên tay ngày nào, Yamal giờ đây trưởng thành và đứng ở chiến tuyến đối diện trong trận đấu lớn nhất hành tinh.

Messi, Yamal cùng nhau lập kỷ lục chưa từng có ở World Cup

Rạng sáng 20/7, trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha chứng kiến màn đối đầu đặc biệt giữa Lionel Messi cùng Lamine Yamal.

2 giờ trước

Messi, De Paul và thức uống may mắn trước chung kết World Cup

Chỉ ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina Claudio Tapia tiếp tục duy trì nghi thức quen thuộc khi gặp Lionel Messi và Rodrigo De Paul.

3 giờ trước

Shakira làm bùng nổ chung kết World Cup 2026

Rạng sáng 20/7, Shakira khuấy đảo sân khấu giữa giờ chung kết World Cup 2026 với màn trình diễn "Dai Dai" bùng nổ, khiến cả sân vận động hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt.

1 giờ trước

Sự cố ở chung kết World Cup 2026

Lễ bế mạc quy tụ dàn sao đình đám kéo dài ngoài dự kiến, khiến trận chung kết World Cup 2026 phải lùi giờ khai cuộc 6 phút.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Messi Messi

    Đọc tiếp

    Messi bất lực

    Messi bất lực

    4 phút trước 05:16 20/7/2026

    0

    Lionel Messi bất lực chứng kiến Argentina không thể bảo vệ ngôi vương World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sáng 20/7.

    Hành động gây cười của Messi

    Hành động gây cười của Messi

    10 phút trước 05:10 20/7/2026

    0

    Sáng 20/7, phản ứng nhanh như chớp của Lionel Messi trước Marc Cucurella tạo nên khoảnh khắc hài hước nhất trận chung kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý