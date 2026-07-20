Cảnh Messi cười cùng Yamal gây bão mạng

Rạng sáng 20/7, Lionel Messi và Lamine Yamal tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc trò chuyện thân mật ở chung kết World Cup 2026.

Messi và Yamal trò chuyện giữa trận.

Trên sân MetLife, người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt giữa Messi và Yamal. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh Yamal chủ động tiến lại gần Messi, mỉm cười và trò chuyện đầy thân thiện.

Dù không rõ hai ngôi sao nói gì với nhau, hình ảnh ấy nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Nhiều CĐV Barcelona cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của trận chung kết, khi huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử và người được kỳ vọng kế thừa di sản ấy thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, bất chấp việc đang khoác áo hai đội tuyển đối địch.

Thực tế trước giờ bóng lăn, mạng xã hội sớm được hâm nóng bởi bức ảnh chụp cách đây 19 năm, ghi lại khoảnh khắc Messi khi ấy mới 19 tuổi bế một em bé trong buổi chụp ảnh từ thiện của Barcelona. Em bé ấy không ai khác chính là Yamal.

Khi câu chuyện được nhắc lại, chính Messi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: "Bức ảnh đó thật điên rồ. Cuộc sống đúng là kỳ diệu. Ngày ấy tôi chụp ảnh với Lamine khi cậu ấy còn là một em bé, còn bây giờ chúng tôi lại đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận chung kết World Cup".

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, được người hâm mộ xem như biểu tượng cho sự chuyển giao giữa hai thế hệ tài năng của Barcelona. Từ cậu bé được Messi bế trên tay ngày nào, Yamal giờ đây trưởng thành và đứng ở chiến tuyến đối diện trong trận đấu lớn nhất hành tinh.