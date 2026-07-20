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Thể thao World Cup 2026

Bạn thân Ronaldo: 'Argentina không tồn tại trên sân'

  • Thứ hai, 20/7/2026 20:08 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Nhà báo Edu Aguirre cho rằng Argentina thua kém Tây Ban Nha về mọi mặt và khẳng định cách biệt ở chung kết World Cup 2026 đáng ra phải lớn hơn tỷ số 1-0.

Edu Aguirre có mối quan hệ thân thiết với Ronaldo. Ảnh: Instagram.

Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Argentina ở chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7 tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, trong đó có những lời chỉ trích nhắm vào màn trình diễn của Lionel Messi và các đồng đội.

Trên chương trình El Chiringuito, nhà báo Edu Aguirre, người được biết đến với mối quan hệ thân thiết với Cristiano Ronaldo, thẳng thắn đánh giá Argentina không thể hiện được nhiều trước sức mạnh của Tây Ban Nha. “Argentina không tồn tại trên sân. Về mặt bóng đá, Tây Ban Nha cao hơn họ hai hoặc ba cấp độ. Chúng tôi đã nói điều đó từ trước trận”, Aguirre phát biểu.

Ông cho rằng tỷ số 1-0 chưa phản ánh đúng cục diện trận chung kết tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ). Theo nhà báo Tây Ban Nha, đội bóng của HLV Luis de la Fuente hoàn toàn áp đảo và đáng ra có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn. “Trận đấu hôm nay đáng ra phải là 4-0. Argentina không có bất kỳ cơ hội rõ ràng nào. Nếu họ ghi bàn ở những phút cuối thì đó sẽ là điều bất công”, Aguirre nhận xét.

Thực tế, Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn và chỉ bị thủ môn Emiliano Martinez ngăn cản trong 11 tình huống nguy hiểm. Bàn thắng quyết định của Ferran Torres ở hiệp phụ giúp "La Roja" lần thứ hai trong lịch sử vô địch World Cup.

Aguirre cũng nhắc đến tình huống Nico Williams bị từ chối bàn thắng vì lỗi trước đó của Mikel Merino với Nicolas Otamendi. Ông cho rằng Tây Ban Nha xứng đáng với chức vô địch bất chấp những tranh cãi xoay quanh quyết định của trọng tài.

Trước trận chung kết, Aguirre từng tuyên bố muốn Tây Ban Nha gặp Argentina thay vì Anh vì tin rằng đội bóng của Lionel Scaloni dễ bị đánh bại hơn. Sau khi Tây Ban Nha lên ngôi, quan điểm của ông càng trở nên mạnh mẽ.

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Đào Trần

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