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Thể thao World Cup 2026

Messi đứng chống hông xem màn ẩu đả ở trận Tây Ban Nha - Argentina

  • Thứ hai, 20/7/2026 15:35 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Trong khi cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha lao vào ẩu đả sau chung kết World Cup 2026, Lionel Messi chỉ lặng lẽ chống nạnh đứng nhìn, tạo nên khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội.

Messi đứng ngoài cuộc ẩu đả.

Sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, sân MetLife nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha lao vào xô xát. Thế nhưng, giữa khung cảnh căng thẳng ấy, Messi lại trở thành tâm điểm theo một cách hoàn toàn khác.

Trong lúc Leandro Paredes, Gavi, Eric Garcia cùng nhiều cầu thủ hai đội liên tục xô đẩy, lời qua tiếng lại, máy quay truyền hình bắt được hình ảnh Messi lững thững bước đi với vẻ mặt điềm tĩnh.

Đội trưởng Argentina không chạy đến can ngăn hay tham gia tranh cãi. Thay vào đó, ngôi sao Inter Miami chỉ chống hai tay vào hông, đứng từ xa lặng lẽ quan sát các đồng đội và đối thủ đang va chạm quyết liệt.

Biểu cảm của Messi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau hơn 120 phút thi đấu căng thẳng và vừa chứng kiến Argentina đánh rơi chức vô địch, siêu sao 39 tuổi dường như không còn muốn góp mặt vào những tranh cãi sau trận.

Đoạn video kéo dài vài giây nhưng thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận. Nhiều CĐV cho rằng Messi giống một "người ngoài cuộc", bình thản nhìn những đàn em mất bình tĩnh giữa bầu không khí nóng bỏng của trận chung kết.

Trận này, Leo không có nhiều cơ hội trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha. Chung cuộc, Argentina không thể bảo vệ chức vô địch khi thua đối thủ với tỷ số 0-1.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.

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Minh Nghi

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