Cái cúi đầu của Messi sau chung kết

Lionel Messi tỏ rõ sự thất vọng sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7.

Thất bại khiến nhà đương kim vô địch lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương, còn đội trưởng Argentina thêm một lần khép lại trận chung kết World Cup trong nỗi buồn.

Theo hình ảnh được ghi lại sau trận, Messi rời phòng thay đồ với gương mặt trầm ngâm rồi đi thẳng ra khu vực bãi xe của sân MetLife. Không dừng lại để trả lời báo chí hay giao lưu với người hâm mộ, siêu sao 39 tuổi lặng lẽ bước đi trong sự im lặng, cho thấy anh vẫn chưa thể nguôi ngoai sau thất bại cay đắng.

Nỗi buồn của Messi sau trận đấu.

Suốt trận chung kết, Messi thi đấu trọn vẹn 120 phút nhưng không thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha. Argentina càng gặp bất lợi khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu trong hiệp phụ, khiến hy vọng lật ngược tình thế gần như khép lại.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là thời điểm nhiều cầu thủ Argentina gục xuống sân vì thất vọng. Với riêng Messi, anh chỉ lặng lẽ bắt tay các đối thủ trước khi tiến vào đường hầm, khép lại một đêm buồn trên sân MetLife, nơi từng gắn với ký ức đau đớn của anh sau thất bại ở chung kết Copa America 2016.

Hình ảnh Messi lặng lẽ rời sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Sau một kỳ World Cup vẫn để lại nhiều dấu ấn cá nhân, đội trưởng Argentina đã ở rất gần một cái kết trọn vẹn. Thế nhưng, thất bại trước Tây Ban Nha khiến giấc mơ bảo vệ ngôi vương tan vỡ.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.