Messi xuất sắc, nhưng Rodri quan trọng hơn?

Lionel Messi khép lại kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp bằng "hat-trick bạc": Huy chương bạc, Chiếc giày bạc và Quả bóng bạc.

Messi khép lại World Cup 2026 với “hat-trick bạc”, còn Rodri giành Quả bóng vàng nhờ tầm ảnh hưởng chiến thuật.

Huy chương bạc và Chiếc giày bạc của Lionel Messi không gây nhiều tranh cãi, bởi cả hai đều được xác định bằng kết quả và số bàn thắng. Tuy nhiên, riêng Quả bóng bạc lại khiến không ít người tiếc nuối.

Sau những gì thể hiện xuyên suốt World Cup 2026, nhiều ý kiến cho rằng đội trưởng Argentina xứng đáng đứng trên Rodri trong cuộc đua cầu thủ hay nhất giải.

World Cup của Messi

Nếu chỉ nhìn vào thống kê, khó phủ nhận Messi là một trong những cầu thủ nổi bật nhất giải đấu. Anh khởi đầu World Cup bằng cú hat-trick đầu tiên của giải, sau đó ghi bàn trong cả 5 trận đầu tiên của Argentina.

Đến vòng tứ kết và bán kết, dù không trực tiếp lập công, Messi vẫn để lại dấu ấn bằng những đường kiến tạo quyết định, tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của nhà đương kim vô địch.

Chỉ đến trận chung kết gặp Tây Ban Nha, Messi mới thực sự bị “tắt điện”. Nguyên nhân không hẳn nằm ở việc anh chơi dưới sức, mà bởi Rodri cùng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của La Roja gần như cắt đứt mọi mối liên hệ giữa số 10 với các vệ tinh xung quanh.

Trong suốt 120 phút, Messi hiếm khi có khoảng trống để xoay xở và gần như không thể tạo ra khác biệt. Tây Ban Nha không chỉ khóa chặt ngôi sao nguy hiểm nhất của Argentina, mà còn khiến toàn bộ hệ thống tấn công của đối thủ rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là việc Rodri được FIFA trao Quả bóng vàng World Cup. Xét riêng về thống kê tấn công, tiền vệ người Tây Ban Nha trải qua một giải đấu khá “nhạt”.

Rodri đá chính cả 8 trận và chỉ rời sân ở những phút cuối trong hai cuộc đối đầu Cape Verde và Argentina. Anh gần như thi đấu trọn vẹn cả giải, nhưng không ghi bàn và cũng không có bất kỳ pha kiến tạo nào.

Messi nổi bật hơn ở thống kê, nhưng Rodri lại là trung tâm trong hệ thống giúp Tây Ban Nha lên ngôi.

Nếu đặt thành tích của hai người cạnh nhau, Messi rõ ràng nổi bật hơn. Đó là lý do không ít người cho rằng FIFA quá khắt khe với huyền thoại Argentina, đặc biệt khi đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Một Quả bóng vàng World Cup có thể được xem là lời tri ân xứng đáng dành cho cầu thủ đã định nghĩa cả một thế hệ bóng đá. Dù vậy, bóng đá chưa bao giờ chỉ được đánh giá bằng số bàn thắng hay những đường kiến tạo.

Messi khép lại World Cup 2026 với một “hat-trick bạc”: huy chương bạc, Chiếc giày bạc và Quả bóng bạc. Trong khi đó, Rodri bước lên bục cao nhất nhờ những giá trị khó thể hiện đầy đủ qua thống kê.

Lịch sử lặp lại, Rodri lại chiến thắng

Những người cảm thấy bất công cho Messi có lẽ vẫn nhớ cuộc tranh cãi lớn của bóng đá thế giới cách đây hai năm. Khi ấy, Vinicius Jr. được xem là ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng sau mùa giải bùng nổ cùng Real Madrid.

Tiền đạo người Brazil ghi nhiều bàn thắng quan trọng, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia giành chức vô địch La Liga và Champions League. Trong khi đó, Rodri vẫn trung thành với vai trò của một tiền vệ phòng ngự, không tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ như Vinicius. Manchester City của anh thậm chí còn bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

Thế nhưng, người cuối cùng nâng cao Quả bóng vàng vẫn là Rodri. Quyết định ấy khiến nhiều cổ động viên Real Madrid cho rằng Vinicius bị “cướp” danh hiệu. Tuy nhiên, những người bỏ phiếu lại nhìn vào giá trị chiến thuật và tầm ảnh hưởng mà Rodri mang lại.

Anh là trung tâm giúp Manchester City duy trì sự ổn định, đóng vai trò cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời trở thành nhân tố quan trọng trong chức vô địch EURO của Tây Ban Nha.

Rodri một lần nữa vượt qua một ngôi sao tấn công trong cuộc đua danh hiệu cá nhân, sau Vinicius đến lượt Messi.

World Cup 2026 dường như tái hiện câu chuyện tương tự. Rodri tiếp tục không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng là người điều khiển nhịp độ, giữ cân bằng cho đội hình và giúp Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn các trận đấu.

Quan trọng hơn, anh cùng các đồng đội khiến Messi gần như biến mất trong trận chung kết. Rodri không cần trực tiếp ghi bàn để quyết định trận đấu. Anh làm điều đó bằng khả năng kiểm soát không gian, thu hồi bóng và ngăn Argentina đưa bóng đến những khu vực nguy hiểm.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến những trường hợp tương tự. Fabio Cannavaro giành Quả bóng vàng năm 2006 sau khi cùng tuyển Italy vô địch World Cup, dù không ghi bàn, không kiến tạo và cũng không phải mẫu cầu thủ tạo ra những pha bóng hoa mỹ.

Giá trị của Cannavaro nằm ở khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, sự ổn định và tầm ảnh hưởng xuyên suốt giải đấu. Rodri cũng đang được nhìn nhận theo cách ấy.

Bóng đá hiện đại ngày càng đề cao những cầu thủ có khả năng kiểm soát trận đấu, thay vì chỉ tập trung vào người tạo ra khoảnh khắc quyết định. Rodri có thể không mang đến những bàn thắng đẹp mắt, nhưng anh giúp cả hệ thống vận hành trơn tru và khiến những ngôi sao lớn nhất bên kia chiến tuyến trở nên vô hại.

Dĩ nhiên, điều đó không thể xóa đi sự tiếc nuối dành cho Messi. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ đã thay đổi lịch sử bóng đá Argentina. Nếu FIFA trao Quả bóng vàng cho anh để ghi nhận hành trình xuất sắc từ vòng bảng đến bán kết, có lẽ cũng không có nhiều người phản đối.

Tuy nhiên, bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo cảm xúc. Hai năm trước, Vinicius từng nếm trải cảm giác cay đắng khi nhìn Rodri bước lên bục vinh quang. Đến World Cup 2026, Messi lại trở thành người về nhì trước chính tiền vệ người Tây Ban Nha.

Có lẽ lúc này, Messi đã phần nào hiểu được nỗi buồn mà Vinicius từng trải qua. Còn Rodri một lần nữa chứng minh rằng trong bóng đá đỉnh cao, người quyết định trận đấu không nhất thiết phải là người ghi bàn.