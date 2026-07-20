Hành động đẹp của Yamal dành cho Messi

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số tối thiểu 1-0 ở trận chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal đã có hành động đẹp khi tiến lại gần an ủi Lionel Messi.

Lamine Yamal an ủi Lionel Messi.

Khoảnh khắc Yamal chủ động tiến tới ôm và động viên Messi ngay sau tiếng còi mãn cuộc trở thành hình ảnh xúc động tại chung kết World Cup. Trong khi siêu sao 39 tuổi vẫn thất thần vì thất bại, ngôi sao của Tây Ban Nha tạm thời gạt bỏ màn ăn mừng cùng đồng đội để dành cho đàn anh một cử chỉ đầy tôn trọng.

Cầu thủ 19 tuổi cũng gây chú ý với 62 lần chạm bóng, 5 pha rê bóng thành công và tạo ra một cơ hội trong 90 phút đầu tiên, tuy nhiên, các đồng đội của anh không thể tận dụng thành công.

Yamal an ủi Messi sau trận chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết chỉ có thể được định đoạt ở phút 107 của hiệp phụ nhờ bàn thắng duy nhất của Ferran Torres. Xuất phát từ tình huống chuyền bóng bằng đầu của Nico Williams, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona băng vào dứt điểm quyết đoán đánh bại Emiliano Martinez.

Về phần Messi, suốt 120 phút trên sân, "El Pulga" gần như bị hàng thủ Tây Ban Nha phong tỏa hoàn toàn. Anh không thể ghi bàn hay kiến tạo và mang đến màn trình diễn khá mờ nhạt so với những gì thể hiện từ đầu giải.

"La Roja" giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 1-0, qua đó có lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Còn với Argentina, đại diện Nam Mỹ đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup.

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