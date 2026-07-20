Cầu thủ Argentina khơi mào màn ẩu đả xấu xí

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Tình huống ấu đả của Leandro Paredes sau trận chung kết World Cup 2026.
Trận chung kết World Cup 2026 bị phủ bóng đen bởi vụ xô xát dữ dội giữa cầu thủ hai đội. Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, sân vận động MetLife biến thành hiện trường của những cuộc đối đầu bạo lực.
Tiền vệ Paredes bên phía Argentina bị phát hiện gây gổ với Pau Cubarsi và tung một cú đấm về phía cầu thủ dự bị Gavi của Tây Ban Nha, khơi mào cho màn hỗn chiến trên sân.
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Cầu thủ hai đội xô xát sau trận đấu.
Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi hậu vệ Nahuel Molina cùng nhiều đồng đội khác liên tục quát tháo và lao về phía nhóm cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức huấn luyện viên Lionel Scaloni phải trực tiếp lao vào sân, nỗ lực kéo các học trò rời khỏi đám đông đang mất kiểm soát để tránh những án phạt nặng hơn từ FIFA.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.