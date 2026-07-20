Cầu thủ Argentina khơi mào màn ẩu đả xấu xí

Sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở trận chung kết World Cup 2026, Leandro Paredes lao vào gây gổ với các cầu thủ bên phía "La Roja".

Tình huống ấu đả của Leandro Paredes sau trận chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết World Cup 2026 bị phủ bóng đen bởi vụ xô xát dữ dội giữa cầu thủ hai đội. Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, sân vận động MetLife biến thành hiện trường của những cuộc đối đầu bạo lực.

Tiền vệ Paredes bên phía Argentina bị phát hiện gây gổ với Pau Cubarsi và tung một cú đấm về phía cầu thủ dự bị Gavi của Tây Ban Nha, khơi mào cho màn hỗn chiến trên sân.

Cầu thủ hai đội xô xát sau trận đấu.

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi hậu vệ Nahuel Molina cùng nhiều đồng đội khác liên tục quát tháo và lao về phía nhóm cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức huấn luyện viên Lionel Scaloni phải trực tiếp lao vào sân, nỗ lực kéo các học trò rời khỏi đám đông đang mất kiểm soát để tránh những án phạt nặng hơn từ FIFA.

Trước đó, sự ức chế của phía Argentina bùng phát từ cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đại diện Nam Mỹ phải chơi thiếu người.

Tận dụng lợi thế quân số trong hiệp phụ, cầu thủ vào sân thay người Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định ở phút 106, ấn định chiến thắng chung cuộc 1-0 cho thầy trò Luis de la Fuente, qua đó giúp "La Roja" lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.