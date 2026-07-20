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Thể thao World Cup 2026

Argentina không có nổi một cú sút trong 90 phút

  • Thứ hai, 20/7/2026 04:29 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Bị Tây Ban Nha ép nghẹt suốt 90 phút và không tung nổi cú sút trúng đích nào, Argentina vẫn ngoan cường kéo trận chung kết World Cup 2026 vào hiệp phụ rạng sáng 20/7.

Argentina hoàn toàn lép vế trước Tây Ban Nha về mặt thế trận.

Trên sân MetLife, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hoàn toàn làm chủ thế trận với 65% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện tới 618 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 91%. Tây Ban Nha tung ra 15 cú sút, trong đó có 9 lần đưa bóng đi trúng đích, đồng thời được hưởng 9 quả phạt góc, cho thấy sức ép liên tục về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, điều duy nhất còn thiếu của "La Roja" lại chính là bàn thắng. Các chân sút áo đỏ liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, khiến mọi nỗ lực kiểm soát thế trận đều chưa thể chuyển hóa thành lợi thế trên bảng tỷ số.

Ở chiều ngược lại, Argentina trải qua một trong những màn trình diễn tấn công nhạt nhòa nhất lịch sử các trận chung kết World Cup.

Lionel Messi và đồng đội không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút. Họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup khép lại thời gian thi đấu chính thức mà không có bất kỳ pha dứt điểm trúng khung thành đối phương.

Đại diện Nam Mỹ chỉ cầm bóng 35%, thực hiện 326 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 81%. Dưới sức ép liên tục từ Tây Ban Nha, Argentina chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công, nhưng gần như không tạo ra được tình huống nguy hiểm đáng kể.

Không chỉ lép vế về thế trận, Argentina còn thi đấu quyết liệt với 19 pha phạm lỗi, phải nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ của Enzo Fernandez, trong khi Tây Ban Nha kết thúc 90 phút mà không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

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Minh Nghi

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