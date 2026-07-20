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Thể thao World Cup 2026

Rooney chê thẳng mặt siêu show World Cup

  • Thứ hai, 20/7/2026 04:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại Wayne Rooney vừa thẳng thừng chê bai màn trình diễn giữa hiệp quy tụ dàn sao đình đám tại trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife.

Wayne Rooney không hài lòng với show diễn giữa trận chung kết World Cup 2026.

Theo BBC, khi được hỏi về điểm nhấn của chương trình, cựu tiền đạo Manchester United tuyên bố khoảnh khắc ấn tượng nhất là "khi nó kết thúc".

Dù khẳng định bản thân yêu thích các nghệ sĩ góp mặt, Rooney vẫn thẳng thắn nhận xét: "Tôi thấy nó rất tệ. Tôi thích Burna Boy, Bieber và Shakira, nhưng màn trình diễn đó quá nhạt nhẽo".

Sự kiện tại sân vận động MetLife được dàn dựng bởi Chris Martin (Coldplay), quy tụ dàn sao hạng A gồm Madonna, Burna Boy, Shakira và Justin Bieber.

Màn trình diễn mở đầu với sự xuất hiện của Madonna, được hộ tống bởi hai huyền thoại Ronaldinho và Ronaldo Nazario. Chương trình còn có sự góp mặt của các diễn viên phim Ted Lasso và dàn nhân vật The Muppets. Justin Bieber sau đó đã trình diễn phiên bản chủ đề World Cup của ca khúc "Everything Hallelujah".

Tuy nhiên, show diễn này vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề vì nguy cơ gây gián đoạn trận đấu. Theo quy định của FIFA, các hoạt động giải trí giữa giờ phải giới hạn trong vòng 15 phút, nhưng quy mô của sự kiện khiến thời gian nghỉ kéo dài hơn dự kiến.

Về diễn biến chuyên môn, hiệp một trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 20/7 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Cả hai đội nhập cuộc thận trọng và không tạo ra được nhiều tình huống ghi bàn rõ rệt trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

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Huy Trưởng

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