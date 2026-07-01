Tiền đạo Tây Ban Nha phẫn nộ trước chung kết

Chỉ ít giờ trước màn thư hùng giữa Tây Ban Nha và Argentina, giá vé trận chung kết World Cup 2026 trên thị trường bán lại tăng vọt khiến nhiều người phẫn nộ.

Iglesias tỏ ra bức xúc với tình trạng giá vé bị đẩy lên quá cao. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/7, không khí trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ nóng lên bởi sức hút của cuộc đối đầu trên sân, mà còn bởi cơn sốt vé vượt ngoài khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ.

Tiền đạo Borja Iglesias là cái tên mới nhất bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng này. Trên mạng xã hội, chân sút người Tây Ban Nha chia sẻ ảnh chụp giá vé từ nền tảng bán lại SeatPick kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Thật đáng xấu hổ!".

Theo dữ liệu được Iglesias đăng tải, tấm vé rẻ nhất để vào sân theo dõi trận chung kết có giá khoảng 9.300 USD . Trong khi đó, vé ở vị trí đẹp nhất được rao bán gần 50.000 USD , mức giá này vẫn có thể tiếp tục biến động khi thời điểm bóng lăn đến gần.

Không chỉ các trang bán lại bên ngoài, nền tảng chuyển nhượng vé chính thức do FIFA giám sát cũng áp dụng cơ chế giá linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Đơn vị này thu 15% phí hoa hồng cho mỗi giao dịch và từng ghi nhận những tấm vé hạng đặc biệt được niêm yết với giá vượt mốc 2,1 triệu USD .

Giá vé leo thang khiến nhiều CĐV không thể tiếp cận trận đấu được mong chờ nhất giải. Trước đó, bên ngoài khu vực tập trung cổ động viên Argentina, một số người cũng rao bán vé chung kết với mức giá lên tới 16.000 USD .

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng 20/7 tại sân MetLife thuộc bang New Jersey (Mỹ). Trong bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn, câu chuyện về giá vé đang trở thành chủ đề gây tranh cãi không kém sức nóng của cuộc đua đến ngôi vô địch thế giới.

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