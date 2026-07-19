Cầu thủ Anh được nhận huy chương dù không dự World Cup 2026

Dù không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và không chơi một phút nào tại World Cup 2026, thủ môn Jason Steele vẫn nhận được tấm huy chương đồng cùng tuyển Anh.

Jason Steele (đeo đồng hồ) được các cầu thủ Anh chúc mừng.

Sau chiến thắng 6-4 trước tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba sáng 19/7, các cầu thủ Anh bước lên bục nhận huy chương. Tuy nhiên, trước khi buổi lễ khép lại, Morgan Rogers, Jude Bellingham và Jordan Henderson chủ động gọi Steele tiến lại gần để cùng chia sẻ khoảnh khắc vinh quang.

Steele không nằm trong danh sách dự World Cup 2026 và không đủ điều kiện ra sân thi đấu. Dù vậy, thủ thành thuộc biên chế Brighton vẫn chấp nhận đồng hành cùng tuyển Anh với vai trò thủ môn tập luyện, hỗ trợ các đồng đội xuyên suốt hành trình tại Bắc Mỹ.

Chính sự cống hiến thầm lặng ấy khiến toàn đội quyết định dành cho anh một sự ghi nhận đặc biệt. Khi Steele tiến lên sân khấu, toàn bộ các thành viên tuyển Anh đồng loạt vỗ tay chào đón, trước khi trao cho anh tấm huy chương đồng như một lời tri ân.

Nụ cười rạng rỡ của thủ môn 35 tuổi nhanh chóng trở thành hình ảnh đẹp nhất ở World Cup 2026. Đó không chỉ là niềm vui khi được đứng chung bục vinh quang với đồng đội, mà còn là cảm giác được ghi nhận sau những đóng góp âm thầm phía sau ánh đèn sân khấu.

Khoảnh khắc đầy ý nghĩa này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: "Có ai xem khoảnh khắc Steele trên bục nhận huy chương không? Tôi thật sự rưng rưng". Người khác viết: "Cảnh các cầu thủ gọi Steele khiến tôi bật khóc". "Steele được ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng", người khác bày tỏ.

Rõ ràng tấm huy chương dành cho Steele có thể không được tạo nên từ những pha cứu thua hay phút thi đấu chính thức, nhưng mang giá trị tinh thần rất đặc biệt.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.