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Thể thao World Cup 2026

CĐV Anh, Pháp đồng loạt la ó Tuchel

  • Chủ nhật, 19/7/2026 07:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 19/7, HLV Thomas Tuchel tiếp tục hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội trên khán đài Hard Rock (Mỹ) ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp.

Tuchel bị CĐV Anh và Pháp la ó trước trận.

Khi ban tổ chức đọc tên hai HLV qua hệ thống loa sân vận động trước giờ bóng lăn, nhiều tiếng la ó vang lên từ các khán đài. Đáng chú ý, theo The Sun, phản ứng này đến từ cả người hâm mộ Anh lẫn Pháp.

CĐV "Tam sư" chưa nuốt trôi thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết. Đội tuyển Anh dẫn trước và đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở chung kết World Cup kể từ năm 1966. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Tuchel quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ để bảo toàn tỷ số.

Điều đó khiến tuyển Anh đánh mất thế trận, tạo điều kiện để Lionel Messi tỏa sáng với hai pha kiến tạo, giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Sau trận đấu, chiến lược gia người Đức trở thành tâm điểm chỉ trích khi nhiều ý kiến cho rằng ông quá thận trọng và phòng ngự quá sớm.

Không chỉ vậy, Tuchel cũng không nhận được nhiều thiện cảm từ một bộ phận CĐV Pháp. Trong thời gian dẫn dắt PSG, ông từng giúp đội bóng giành hai chức vô địch Ligue 1, một Cúp Quốc gia Pháp và đưa PSG vào chung kết Champions League. Dù vậy, cá tính mạnh và những mâu thuẫn trong thời gian làm việc tại Paris khiến ông để lại không ít tranh cãi.

Dù chịu sức ép lớn, Tuchel vẫn nhận được sự tin tưởng từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Theo truyền thông Anh, FA không có ý định thay đổi HLV trưởng và vẫn đặt mục tiêu để chiến lược gia 52 tuổi dẫn dắt Tam sư đến hết Euro 2028.

Sau trận thua Argentina, Tuchel cũng khẳng định sẽ tiếp tục công việc của mình. Ông thừa nhận thất bại là điều khó chấp nhận, nhưng nhấn mạnh việc đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup vẫn là một thành tích đáng ghi nhận.

Anh ấn định chiến thắng 6-4 trước Pháp Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

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Minh Nghi

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