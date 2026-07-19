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Thể thao World Cup 2026

Olise bật khóc

  • Chủ nhật, 19/7/2026 10:05 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Sau khi tuyển Pháp để thua Anh với tỷ số 4-6 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Michael Olise đã bật khóc và tự trách mình về những tình huống bản thân bỏ lỡ cơ hội.

Michael Olise bật khóc trong phòng thay đồ tuyển Pháp.

Dù chơi tương đối tốt, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì hai pha bỏ lỡ mười mươi ở các phút 75 và 81. Vào thời điểm "Les Bleus" đang bị dẫn với tỷ số 3-4, Olise dứt điểm không trúng đích trong tư thế khá thoải mái, đánh mất cơ hội gỡ hòa cho thầy trò Didier Deschamps

Sau trận đấu, nhà cầm quân 57 tuổi cũng trực tiếp tới an ủi ngôi sao 24 tuổi. Ông nhấn mạnh rằng trận đấu này mang ý nghĩa sâu sắc và nặng nề hơn nhiều đối với cá nhân Olise so với các đồng đội.

Deschamps cho biết: "Tôi đã nói chuyện riêng với Michael sau trận đấu. Cậu ấy đang trải qua những cảm xúc mạnh mẽ và không ngừng tự dằn vặt về những tình huống dứt điểm hỏng ăn trong hiệp hai".

Dù kết thúc giải đấu trong nước mắt, Olise cũng thiết lập kỷ lục cá nhân cho riêng mình. Với 2 đường chuyền dọn cỗ trong trận tranh hạng ba với tuyển Anh, tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich chính thức đạt tổng cộng 7 pha kiến tạo tại World Cup 2026.

Thống kê kể trên giúp anh phá vỡ kỷ lục kiến tạo mọi thời đại của huyền thoại Pele thiết lập năm 1970 (6 pha kiến tạo), qua đó trở thành chân chuyền sở hữu thành tích tốt nhất lịch sử trong một kỳ đại hội.

Anh ấn định chiến thắng 6-4 trước Pháp Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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