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Olise xô đổ kỷ lục kiến tạo ở World Cup. Ảnh: Reuters.
Ở trận tranh hạng ba thua 4-6 trước tuyển Anh rạng sáng 19/7, Olise có thêm 2 đường kiến tạo, qua đó nâng tổng số pha "dọn cỗ" tại giải đấu năm nay lên con số 7. Thành tích này giúp Olise vượt qua huyền thoại Pele, người từng có 6 pha kiến tạo tại World Cup 1970, để độc chiếm kỷ lục đã tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ.
Với 7 kiến tạo, Olise cũng bỏ xa nhóm bám đuổi gồm huyền thoại Diego Maradona và nhiều danh thủ khác (5 kiến tạo).
Ngoài ra, Olise còn trở thành cầu thủ đầu tiên được thống kê có 6 pha kiến tạo từ bóng sống trong một kỳ World Cup. Đây là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng của tiền vệ sinh năm 2001 trong lối chơi tấn công của "Les Bleus", bất chấp việc đội bóng áo lam không thể góp mặt ở trận chung kết.
Hành trình lập kỷ lục của Olise trải dài xuyên suốt giải đấu năm nay. Ngôi sao của Bayern Munich có 2 pha kiến tạo trong chiến thắng trước Iraq ở vòng bảng, 1 lần "dọn cỗ" trước Senegal, tiếp tục đóng góp 2 pha kiến tạo ở trận thắng Thụy Điển và thêm 2 đường chuyền thành bàn trong cuộc đối đầu với tuyển Anh.
Những màn trình diễn ổn định giúp Olise trở thành một trong những chân chuyền kiến tạo hay nhất World Cup 2026.
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