Nụ cười của Mbappe khi Pháp thua 4 bàn

Tiền đạo Kylian Mbappe nở nụ cười sau khi tuyển Pháp nhận đến 4 bàn thua trước Anh ngay trong hiệp một trận tranh hạng ba World Cup 2026, diễn ra rạng sáng 19/7.

Nụ cười của Mbappe gây chú ý.

Sau khi Bukayo Saka nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Anh ở phút 45+1, máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc Mbappe mỉm cười trên sân. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu khi ngôi sao của "Les Bleus" vẫn giữ vẻ điềm tĩnh giữa thời điểm đội nhà trải qua một trong những hiệp đấu đáng quên nhất giải. Một số người cho rằng Mbappe chỉ cười vì bất lực trước màn trình diễn nhạt nhòa của các đồng đội.

Trước trận đấu, Mbappe được cho là chủ động xin đá chính để nuôi hy vọng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp bước vào trận với 8 bàn thắng, ngang bằng Lionel Messi. Tuy nhiên, Messi tạm dẫn đầu nhờ có 4 pha kiến tạo, nhiều hơn Mbappe một lần.

Tuy nhiên, kế hoạch của chân sút sinh năm 1998 gặp trở ngại lớn khi tuyển Anh áp đảo hoàn toàn. Hàng thủ Pháp liên tiếp mắc sai lầm, còn Mbappe gần như không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội để tạo ra khác biệt trên hàng công trong 45 phút đầu tiên.

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