Messi sáng cửa giành Quả bóng Vàng thứ 9

Lionel Messi đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026, nhưng trận chung kết World Cup vẫn có thể thay đổi tất cả.

Messi đứng trước cơ hội giành Quả bóng Vàng thứ chín nếu cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

World Cup luôn có sức nặng đặc biệt trong cuộc đua Quả bóng Vàng và năm 2026 cũng không phải ngoại lệ. Chỉ ít giờ trước trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, Lionel Messi nổi lên là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý sẽ được trao vào ngày 26/10 tại London.

Phần lớn chuyên gia đều xếp đội trưởng Argentina ở vị trí số một. Điều này không chỉ đến từ những con số thống kê, mà còn bởi lịch sử cho thấy World Cup thường là yếu tố quyết định trong các năm có giải đấu lớn nhất hành tinh. Fabio Cannavaro (2006), Luka Modric (2018) hay chính Messi (2022) đều bước lên bục vinh quang nhờ màn trình diễn xuất sắc tại World Cup.

Ở tuổi 39, Messi vẫn duy trì phong độ đáng kinh ngạc. Trước khi lên tuyển, anh ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo sau 14 trận cho Inter Miami. Đến World Cup, siêu sao người Argentina còn bùng nổ hơn khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công cùng 4 kiến tạo, trở thành linh hồn trong hành trình bảo vệ ngôi vương của "Albiceleste".

Nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha và Messi tiếp tục tỏa sáng ở trận chung kết, cơ hội để anh giành Quả bóng Vàng thứ chín gần như sẽ không còn đối thủ. Rào cản duy nhất được nhắc đến là việc Messi hiện thi đấu tại MLS, giải đấu có chất lượng thấp hơn các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, tài khoản chính thức của Quả bóng Vàng mới đây cũng phát đi thông điệp rằng việc không còn chơi bóng ở châu Âu sẽ không phải yếu tố mang tính quyết định.

Trong số các ứng viên còn lại, Lamine Yamal được xem là đối thủ lớn nhất của Messi.

Messi đang tiến rất gần Quả bóng Vàng thứ chín, còn Yamal và Kane chờ màn lật đổ ở chung kết World Cup.

Tài năng trẻ của Barcelona không sở hữu những thống kê bùng nổ tại World Cup, nhưng vẫn là mắt xích quan trọng trong lối chơi của Tây Ban Nha. Ở cấp CLB, Yamal trải qua mùa giải xuất sắc với 24 bàn thắng và 17 kiến tạo sau 45 trận, góp công lớn giúp Barcelona vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Mùa trước, cầu thủ 19 tuổi từng về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Nếu Tây Ban Nha đăng quang và Yamal trở thành người hùng ở trận chung kết, cán cân của cuộc bầu chọn hoàn toàn có thể thay đổi.

Harry Kane cũng chưa hết hy vọng. Tiền đạo người Anh ghi tới 61 bàn sau 51 trận, giành Chiếc giày Vàng châu Âu và cùng Bayern Munich đoạt cú đúp quốc nội. Tại World Cup, Kane đóng góp 6 bàn và một kiến tạo, nhưng việc tuyển Anh dừng bước ở bán kết khiến anh hụt hơi trong cuộc đua với Messi.

Một cái tên khác đáng chú ý là Fabian Ruiz. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có mùa giải gần như hoàn hảo khi cùng PSG chinh phục mọi danh hiệu lớn, bao gồm Champions League. Nếu tiếp tục vô địch World Cup, Fabian sẽ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng bậc nhất năm 2026.

Dẫu vậy, lịch sử cho thấy các tiền vệ thường gặp bất lợi trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, nơi sự chú ý thường dành cho những cầu thủ tạo khác biệt bằng bàn thắng. Rodri năm 2024 là ngoại lệ hiếm hoi.

Trong khi đó, Ousmane Dembele, Michael Olise và Kylian Mbappe vẫn được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, việc tuyển Pháp dừng bước ở bán kết, còn Mbappe trắng tay cùng Real Madrid khiến cơ hội của họ trở nên mong manh hơn nhiều so với Messi.