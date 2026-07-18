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Thể thao World Cup 2026

Rodri tiết lộ cách ngăn chặn Messi

  • Thứ bảy, 18/7/2026 12:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Rodri đã đưa ra những chia sẻ chi tiết về kế hoạch phong tỏa Lionel Messi nhằm giúp đội tuyển Tây Ban Nha hướng tới chức vô địch World Cup 2026.

Rodri tiết lộ cách để Tây Ban Nha ngăn chặn Lionel Messi.

Đội trưởng "La Roja" xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu và khó khăn nhất trong mục tiêu giành cúp vàng. Về chiến thuật phòng ngự, anh đưa ra ba nguyên tắc cốt lõi để đối phó với ngôi sao mang áo số 10 của Argentina.

"Trước hết, chúng tôi phải giữ Messi cách xa khu vực cấm địa. Thứ hai, trong những tình huống bắt buộc phải phòng ngự, toàn đội cần áp sát và thi đấu quyết liệt hơn. Chúng tôi sẽ không lựa chọn lối chơi lùi quá sâu", tiền vệ thuộc biên chế Manchester City khẳng định.

Ngôi sao 30 tuổi tin rằng sự chủ động là yếu tố quyết định cục diện trận đấu. Theo đó, Tây Ban Nha sẽ trung thành với triết lý pressing tầm cao để gây áp lực trực tiếp lên tuyến dưới của Argentina.

Rodri nhấn mạnh: "Chúng tôi là đội bóng ưa thích việc ép sân và buộc đối phương phải chuyền bóng về phía sau. Tôi tin rằng đây chính là chìa khóa cho trận đấu vào Chủ nhật tới".

Tuy nhiên, thủ quân Tây Ban Nha cũng tỏ ra thận trọng với bản năng thiên tài của Messi. Anh cảnh báo các đồng đội về khả năng gây đột biến không thể dự báo trước của cựu cầu thủ Barcelona.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra vào 2h sáng ngày 20/7 tới, trên sân vận động MetLife.

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Huy Trưởng

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