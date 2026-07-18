Khảo sát gây kinh ngạc về đội vô địch World Cup 2026

Một cuộc khảo sát do tờ Marca thực hiện cho thấy phần lớn người hâm mộ trên thế giới đang nghiêng về lựa chọn Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Nhiều CĐV chọn Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Cuộc khảo sát trực tuyến của Marca thu hút hơn 20.000 người tham gia. Người dùng được yêu cầu khai báo châu lục đang sinh sống trước khi lựa chọn đội tuyển mà họ muốn giành chức vô địch. Theo kết quả được công bố, Tây Ban Nha nhận được sự tin tưởng ở hầu hết khu vực trên thế giới.

Tại Bắc Mỹ, nơi diễn ra World Cup 2026, thầy trò HLV Luis de la Fuente nhận được 72% bình chọn, so với 28% dành cho nhà đương kim vô địch Argentina.

Ở châu Á, Tây Ban Nha dẫn trước với 82% số phiếu, trong khi Argentina chỉ nhận 18%. Khoảng cách còn lớn hơn tại châu Phi khi đội bóng của HLV Luis de la Fuente giành tới 88% sự ủng hộ, còn đại diện Nam Mỹ chỉ đạt 11%. Tây Ban Nha cũng chiếm ưu thế rõ rệt tại châu Đại Dương với 86% số phiếu bầu, vượt xa mức 14% của Argentina.

Argentina lép vế Tây Ban Nha trong cuộc khảo sát. Ảnh: Reuters.

Ngay cả tại Nam Mỹ, nơi Argentina được xem là đội tuyển giàu sức hút nhất khu vực, Tây Ban Nha vẫn bất ngờ chiếm ưu thế với 59% số phiếu, trong khi đội bóng của Lionel Messi nhận 41%.

Châu Âu là khu vực có khoảng cách sít sao nhất khi Tây Ban Nha chỉ nhỉnh hơn với tỷ lệ 53% so với 47%.

Marca cho biết đã kiểm tra địa chỉ IP của người tham gia để xác nhận khu vực bỏ phiếu, qua đó hạn chế tình trạng khai báo sai nơi cư trú. Tuy nhiên, tờ báo cũng thừa nhận kết quả khảo sát có thể chịu ảnh hưởng nhất định bởi đây là cơ quan truyền thông của Tây Ban Nha, khiến lượng độc giả trong nước chiếm ưu thế.

Dù vậy, cuộc thăm dò vẫn phần nào phản ánh niềm tin của người hâm mộ toàn cầu dành cho "La Roja" trước chung kết World Cup 2026.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.