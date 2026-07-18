De la Fuente: 'Argentina không phải đội chơi xấu'

HLV Luis de la Fuente khẳng định ông rất ngưỡng mộ Argentina, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng nhà đương kim vô địch thế giới thi đấu thiếu fair-play.

HLV Luis de la Fuente khẳng định ông rất ngưỡng mộ Argentina và bác bỏ quan điểm cho rằng nhà đương kim vô địch thế giới chơi thiếu fair-play.

Trong buổi họp báo trước trận chung kết World Cup 2026 tại New York (Mỹ) hôm 17/7, HLV Luis de la Fuente dành nhiều lời tôn trọng cho Argentina và người đồng nghiệp Lionel Scaloni. Chiến lược gia tuyển Tây Ban Nha cho rằng đây sẽ là màn so tài cân bằng, nơi khác biệt chỉ đến từ những chi tiết nhỏ.

Khi được hỏi liệu Argentina có phải đội bóng chơi xấu, De la Fuente đáp dứt khoát: "Tôi tôn trọng mọi ý kiến, nhưng không. Tôi rất ngưỡng mộ đội tuyển Argentina. Họ vừa tạo nên lịch sử và được dẫn dắt bởi một người bạn của tôi".

HLV 65 tuổi nhận định Tây Ban Nha và Argentina có nhiều điểm tương đồng về chất lượng chuyên môn lẫn cách tiếp cận trận đấu. Theo ông, hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ tài năng và sẽ cố gắng áp đặt lối chơi của mình. Trong thế trận cân bằng như vậy, chiến thắng nhiều khả năng được quyết định bởi những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt.

De la Fuente cũng khẳng định Tây Ban Nha sẽ không bố trí cầu thủ theo kèm riêng Lionel Messi. Thay vào đó, toàn đội phải luôn duy trì sự cảnh giác trước thủ quân Argentina. Ông tiết lộ mình và Scaloni có mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời dành cho nhau sự tôn trọng lớn dù sẽ trở thành đối thủ ở trận đấu quan trọng nhất giải.

Bên cạnh đó, HLV tuyển Tây Ban Nha xua tan lo ngại về tình trạng của Lamine Yamal. Nhà cầm quân này xác nhận ngôi sao 19 tuổi đã hoàn toàn bình phục sau cú va chạm ở bán kết và tập luyện bình thường cùng toàn đội. Khi được so sánh giữa Yamal và Messi, De la Fuente cho rằng tài năng trẻ của Tây Ban Nha có con đường riêng, còn Messi là cầu thủ không thể thay thế.

Trước áp lực của trận chung kết, De la Fuente vẫn giữ tâm lý thoải mái. Ông cho biết việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup đã là một đặc ân, còn mục tiêu của Tây Ban Nha là tận hưởng trận đấu trước khi nghĩ đến chiếc cúp vô địch.

Khép lại buổi họp báo, chiến lược gia 65 tuổi nhắc lại triết lý yêu thích của Hoàng đế Marcus Aurelius để nói về sức mạnh của tập thể: "Điều quan trọng là cả tổ ong, chứ không phải từng con ong".