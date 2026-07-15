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Thể thao World Cup 2026

De la Fuente vào chung kết với mức lương thấp hơn HLV Hàn Quốc?

  • Thứ tư, 15/7/2026 20:34 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để vào chung kết World Cup 2026, truyền thông Hàn Quốc dành sự chú ý đặc biệt cho mức lương của HLV Luis de la Fuente.

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HLV Hong Myung-bo đối mặt khủng hoảng sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết World Cup 2026 để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại trận chung kết. Bên cạnh màn trình diễn thuyết phục của "La Roja", HLV Luis de la Fuente cũng trở thành chủ đề được truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm.

Tờ Xports News nhận định chiến lược gia 65 tuổi là minh chứng cho "hiệu suất đầu tư đáng kinh ngạc". Sau chức vô địch EURO 2024, ông tiếp tục đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup, hướng tới danh hiệu lớn thứ hai liên tiếp.

Dẫn số liệu từ chuyên trang Salary Sport, truyền thông Hàn Quốc cho biết De la Fuente chỉ nhận khoảng 2 triệu euro mỗi năm, thấp hơn mức 2,16 triệu euro mà họ từng thống kê dành cho cựu HLV tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo.

Tuy nhiên, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lập tức bác bỏ con số này. Một quan chức KFA khẳng định mức lương mà truyền thông công bố là "không chính xác", đồng thời cho rằng sự chênh lệch tỷ giá cũng khiến nhiều phép quy đổi bị sai lệch.

Dù vậy, Xports News vẫn nhấn mạnh điều đáng nói không nằm ở con số tuyệt đối, mà ở thành tích mà De la Fuente tạo ra. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã biến Tây Ban Nha thành tập thể ổn định bậc nhất thế giới với lối chơi giàu tính tổ chức, lần lượt vô địch Nations League, EURO và giờ chỉ còn cách chức vô địch World Cup đúng một trận đấu.

Trong khi đó, bóng đá Hàn Quốc vừa trải qua giai đoạn nhiều biến động sau thành tích không như kỳ vọng khi bị loại ngay vòng bảng tại World Cup 2026. Màn trình diễn của De la Fuente càng khiến truyền thông nước này đặt lên bàn cân để so sánh về hiệu quả giữa mức đãi ngộ và thành tích mà một HLV mang lại.

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Đào Trần

Hàn Quốc Luis De la Fuente Hong Myung-bo Tây Ban Nha Chung kết World Cup 2026 tuyển Hàn Quốc

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