Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Haaland bị lên án

  • Thứ tư, 15/7/2026 20:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hành động mua nhiều mẫu thú nhồi bông của Erling Haaland sau World Cup 2026 khiến tiền đạo tuyển Na Uy trở thành tâm điểm chỉ trích từ các nhà hoạt động bảo vệ động vật.

Erling Haaland gây chú ý với chú gấu mèo nhồi bông khi trở về Na Uy. Ảnh: Reuters.

Sau khi cùng tuyển Na Uy tạo dấu ấn tại World Cup 2026, Erling Haaland lại trở thành chủ đề bàn tán vì một câu chuyện ngoài sân cỏ. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City bị nhiều nhà hoạt động bảo vệ động vật chỉ trích sau khi mua một số mẫu thú nhồi bông làm quà lưu niệm trong chuyến đi tại Mỹ.

Hình ảnh Haaland bước xuống cầu thang máy bay với một mẫu gấu mèo nhồi bông ôm chai whisky nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Món đồ này lập tức gây sốt, thậm chí cửa hàng bán sản phẩm thông báo hết hàng chỉ sau thời gian ngắn. Trên trang cá nhân, chân sút người Na Uy còn chia sẻ việc mua thêm nhiều mẫu thú nhồi bông khác, trong đó có sóc.

Theo Caccia Passione (Italy), chính những hình ảnh đó khiến Haaland trở thành mục tiêu công kích của các tổ chức và nhà hoạt động bảo vệ động vật. Nhiều ý kiến cho rằng việc mua các mẫu thú nhồi bông góp phần cổ vũ ngành công nghiệp sử dụng xác động vật để làm sản phẩm thương mại.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cũng lên tiếng bảo vệ Haaland. Báo chí Italy nhấn mạnh tiền đạo 26 tuổi không vi phạm bất kỳ quy định nào bởi việc kinh doanh và sở hữu các mẫu thú nhồi bông tại Mỹ hoàn toàn hợp pháp. Luật pháp nhiều bang cho phép hoạt động này, bao gồm cả kỹ thuật nhồi bông truyền thống lẫn phương pháp đông khô nhằm bảo quản nguyên trạng cơ thể động vật.

Caccia Passione cho rằng làn sóng chỉ trích nhằm vào Haaland đã vượt quá giới hạn khi xuất hiện nhiều bình luận mang tính thù ghét và công kích cá nhân. Dù vậy, vụ việc vẫn tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận, phản ánh sự khác biệt về quan điểm giữa quy định pháp luật và các giá trị liên quan đến bảo vệ động vật.

Haaland rạng rỡ bên bạn gái sau World Cup

Rời World Cup trong tiếc nuối, Erling Haaland nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện lịch lãm, nắm tay bạn gái Isabel Haugseng Johansen tại một sự kiện sang trọng.

17 giờ trước

Viral khoảnh khắc Bellingham tìm cho bằng được Haaland để trêu chọc

Góc máy mới cho thấy Jude Bellingham không vô tình đứng cạnh Erling Haaland mà chủ động tìm đến rồi tinh nghịch vỗ vào vòng ba của người bạn thân.

29:1725 hôm qua

Haaland gây sốt với món quà kỳ lạ sau World Cup 2026

Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú khi mang theo một chú gấu mèo nhồi bông trị giá khoảng 750 USD trong ngày trở về Na Uy sau World Cup 2026.

40:2400 hôm qua

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Haaland Erling Haaland Tuyển Na Uy Na Uy Erling Haaland Thú nhồi bông Gấu mèo lên án

    Đọc tiếp

    Biệt thự 9 triệu bảng của Yamal bị 'ghé thăm'

    Biệt thự 9 triệu bảng của Yamal bị 'ghé thăm'

    18 phút trước 21:16 15/7/2026

    0

    Lamine Yamal vừa trở thành nạn nhân một vụ đột nhập bất thành tại tư dinh ở Barcelona, chỉ vài giờ sau khi anh đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026.

    Arsenal đổi Gyokeres lấy Alvarez?

    Arsenal đổi Gyokeres lấy Alvarez?

    34 phút trước 21:00 15/7/2026

    0

    Arsenal đang cân nhắc đưa Viktor Gyokeres vào thỏa thuận nhằm chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý