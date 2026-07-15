Haaland bị lên án

Hành động mua nhiều mẫu thú nhồi bông của Erling Haaland sau World Cup 2026 khiến tiền đạo tuyển Na Uy trở thành tâm điểm chỉ trích từ các nhà hoạt động bảo vệ động vật.

Erling Haaland gây chú ý với chú gấu mèo nhồi bông khi trở về Na Uy. Ảnh: Reuters.

Sau khi cùng tuyển Na Uy tạo dấu ấn tại World Cup 2026, Erling Haaland lại trở thành chủ đề bàn tán vì một câu chuyện ngoài sân cỏ. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City bị nhiều nhà hoạt động bảo vệ động vật chỉ trích sau khi mua một số mẫu thú nhồi bông làm quà lưu niệm trong chuyến đi tại Mỹ.

Hình ảnh Haaland bước xuống cầu thang máy bay với một mẫu gấu mèo nhồi bông ôm chai whisky nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Món đồ này lập tức gây sốt, thậm chí cửa hàng bán sản phẩm thông báo hết hàng chỉ sau thời gian ngắn. Trên trang cá nhân, chân sút người Na Uy còn chia sẻ việc mua thêm nhiều mẫu thú nhồi bông khác, trong đó có sóc.

Theo Caccia Passione (Italy), chính những hình ảnh đó khiến Haaland trở thành mục tiêu công kích của các tổ chức và nhà hoạt động bảo vệ động vật. Nhiều ý kiến cho rằng việc mua các mẫu thú nhồi bông góp phần cổ vũ ngành công nghiệp sử dụng xác động vật để làm sản phẩm thương mại.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cũng lên tiếng bảo vệ Haaland. Báo chí Italy nhấn mạnh tiền đạo 26 tuổi không vi phạm bất kỳ quy định nào bởi việc kinh doanh và sở hữu các mẫu thú nhồi bông tại Mỹ hoàn toàn hợp pháp. Luật pháp nhiều bang cho phép hoạt động này, bao gồm cả kỹ thuật nhồi bông truyền thống lẫn phương pháp đông khô nhằm bảo quản nguyên trạng cơ thể động vật.

Caccia Passione cho rằng làn sóng chỉ trích nhằm vào Haaland đã vượt quá giới hạn khi xuất hiện nhiều bình luận mang tính thù ghét và công kích cá nhân. Dù vậy, vụ việc vẫn tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận, phản ánh sự khác biệt về quan điểm giữa quy định pháp luật và các giá trị liên quan đến bảo vệ động vật.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.