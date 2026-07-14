Viral khoảnh khắc Bellingham tìm cho bằng được Haaland để trêu chọc

Góc máy mới cho thấy Jude Bellingham không vô tình đứng cạnh Erling Haaland mà chủ động tìm đến rồi tinh nghịch vỗ vào vòng ba của người bạn thân.

Bellingham chủ động tiến lại gần Haaland.

Ban đầu, nhiều người cho rằng Bellingham vô tình đứng ngay phía sau Haaland trong lúc tuyển Anh chuẩn bị thực hiện quả đá phạt ở phút 32. Tuy nhiên, góc máy mới cho thấy tiền vệ của Real Madrid chủ động đi tìm Haaland, lặng lẽ tiến đến từ phía sau rồi tinh nghịch "động chạm" người bạn thân.

Bị "đánh úp", Haaland lập tức quay người gạt tay Bellingham ra. Cả hai sau đó đều bật cười trước khi nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung cho tình huống bóng chết.

Ống kính truyền hình bắt trọn khoảnh khắc này và đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều CĐV gọi đây là một trong những khoảnh khắc hài hước nhất World Cup 2026, bởi hiếm khi hai ngôi sao của hai đội đối địch lại có màn đùa vui tự nhiên ngay giữa một trận tứ kết căng thẳng.

Thực tế, Bellingham và Haaland có mối quan hệ rất thân thiết từ thời còn sát cánh trong màu áo Borussia Dortmund. Dù hiện mỗi người khoác áo một CLB khác nhau, cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thể hiện sự thân thiết mỗi khi gặp lại.

Đó cũng không phải lần đầu Bellingham trêu chọc Haaland trong ngày tái ngộ. Trước giờ bóng lăn, tiền vệ tuyển Anh gây chú ý khi "đá yêu" vào người chân sút Na Uy trong đường hầm sân vận động, tạo nên khoảnh khắc vui nhộn khác.

Sau những tiếng cười ngắn ngủi, cả hai vẫn thi đấu đầy quyết liệt. Chung cuộc, tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Bellingham, qua đó đoạt vé vào bán kết World Cup 2026, còn Haaland cùng Na Uy khép lại hành trình đáng nhớ ở vòng tứ kết.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.