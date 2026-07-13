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Thể thao World Cup 2026

Haaland tạm biệt nước Mỹ và World Cup 2026

  • Thứ hai, 13/7/2026 18:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Erling Haaland khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng lời chia tay cảm xúc gửi tới nước Mỹ và người hâm mộ, sau khi tuyển Na Uy dừng bước ở tứ kết.

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Haaland chia tay World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, tiền đạo của Man City đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc: "Tạm biệt nước Mỹ. Thật nhiều cảm xúc". Bài viết nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Không dừng lại ở đó, Haaland còn chia sẻ một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ suốt thời gian thi đấu tại Mỹ. Từ những buổi tập, các trận cầu sôi động đến những phút giây thư giãn ở Miami, tất cả đều được ngôi sao người Na Uy lưu giữ như những ký ức khó quên.

"Đó là hành trình tuyệt vời. Cảm ơn vì biến mọi thứ trở nên đặc biệt", Haaland viết kèm biểu tượng mái chèo và trái tim, gợi lại màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" trở thành hình ảnh quen thuộc của tuyển Na Uy tại giải đấu năm nay.

Trong suốt World Cup 2026, Haaland nhiều lần bày tỏ tình cảm với nước chủ nhà. Anh dành nhiều lời khen cho công tác tổ chức, bầu không khí lễ hội và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Mỹ, khẳng định "mọi thứ đều tuyệt vời".

Dù hành trình của Na Uy khép lại sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh ở tứ kết hôm 12/7, Haaland vẫn là một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu. Chân sút 25 tuổi ghi 7 bàn, góp công lớn giúp Na Uy lọt vào tứ kết.

Màn trình diễn bùng nổ cùng hình ảnh gần gũi ngoài sân cỏ giúp Haaland chinh phục thêm rất nhiều người hâm mộ trong mùa hè trên đất Mỹ, do đó sở hữu thêm một lượng lớn người hâm mộ sau kỳ World Cup đáng nhớ.

Haaland bực bội khi đồng đội không chuyền bóng Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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