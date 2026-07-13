Haaland 'quẩy' ở hộp đêm sau World Cup

Chưa đầy 24 giờ sau khi Na Uy dừng bước tại World Cup 2026, Erling Haaland thoải mái nhảy múa và tận hưởng đêm nhạc cùng các đồng đội tại một hộp đêm ở Miami.

Haaland nhún nhảy theo điệu nhạc tại hộp đêm.

Thay vì chìm trong nỗi buồn sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 hôm 12/7, chân sút của Manchester City xuất hiện với tâm trạng phấn khích tại một hộp đêm ở Miami. Anh cùng các đồng đội xả hơi sau hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Haaland liên tục nhún nhảy, giơ tay theo điệu nhạc và hòa mình vào bầu không khí sôi động. Tiền đạo người Na Uy cười rạng rỡ, thoải mái giao lưu với mọi người và trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Đêm nhạc càng nóng hơn khi rapper nổi tiếng Flo Rida xuất hiện biểu diễn. Haaland cùng các đồng đội không bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những màn trình diễn cuồng nhiệt, biến buổi tối ở Miami thành dịp giải tỏa áp lực sau nhiều tuần căng mình chinh chiến tại World Cup.

Nhiều người hâm mộ bất ngờ trước tinh thần lạc quan của ngôi sao 25 tuổi. Trước đó chỉ vài giờ, Haaland còn bày tỏ sự thất vọng với các quyết định của trọng tài và VAR, cho rằng Na Uy xứng đáng nhận được nhiều hơn sau trận thua Anh ở tứ kết.

Haaland xả hơi sau World Cup 2026.

Khi giải đấu khép lại với tuyển Na Uy, Haaland nhanh chóng gác lại nỗi buồn để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng các đồng đội. Hình ảnh tiền đạo cao 1,94 m "quẩy" hết mình tại hộp đêm nhận về hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều CĐV cho rằng đây là cách tích cực để giải tỏa áp lực sau một giải đấu kéo dài.

World Cup 2026 vẫn là giải đấu thành công với cá nhân Haaland. Anh ghi 7 bàn, góp công lớn giúp Na Uy lần đầu kể từ năm 1998 góp mặt ở tứ kết World Cup. Cá nhân Haaland cũng trở thành hiện tượng gây bão mạng tại World Cup 2026. Dù Na Uy dừng bước ở tứ kết, tài khoản Instagram của tiền đạo 25 tuổi có hơn 63 triệu người theo dõi, tăng thêm hơn 20 triệu so với thời điểm trước giải.

Haaland còn thu hút người hâm mộ nhờ phong cách thời trang và những bài đăng hài hước. Giá trị thương hiệu cá nhân của Haaland tăng mạnh trong thời gian diễn ra World Cup và có thể tiếp tục mở rộng sau giải đấu.

Haaland bực bội khi đồng đội không chuyền bóng Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.