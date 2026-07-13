Haaland: 'Trống rỗng và cay đắng'

Erling Haaland công khai chỉ trích VAR và trọng tài sau khi Na Uy bị tước bàn thắng, rồi gục ngã trước Anh ở tứ kết World Cup 2026 hôm 12/7.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra đầu hiệp hai khi Torbjorn Lysaker Heggem đưa bóng vào lưới tuyển Anh. Tuy nhiên, VAR can thiệp và xác định Haaland phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó, khiến bàn thắng không được công nhận.

Phát biểu với TV2, chân sút người Na Uy bức xúc: "Tôi cảm thấy trống rỗng và cay đắng. Chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Theo tôi, đó không phải pha phạm lỗi. Tôi chỉ va chạm với Elliot Anderson như cách tôi vẫn bị đối thủ đẩy ngã ở mọi trận đấu".

Haaland cho rằng nếu pha tranh chấp đó bị thổi phạt, anh đáng ra phải được hưởng rất nhiều quả đá phạt trong mỗi trận đấu tại Premier League cũng như cấp đội tuyển. "Nếu như vậy là phạm lỗi, thì gần như mọi pha tranh chấp tôi đều phải được thổi phạt. Tôi luôn bị kéo áo, bị xô đẩy và tôi nghĩ quyết định này quá yếu. Những khoảnh khắc 50-50 đã quyết định số phận trận đấu".

Không chỉ Haaland, tiền vệ Sander Berge cũng phản ứng dữ dội với công tác trọng tài. Cầu thủ Fulham cho rằng bàn thắng của Heggem hoàn toàn hợp lệ và sự thiếu nhất quán trong các quyết định của trọng tài đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Berge còn đặt dấu hỏi về bàn gỡ hòa của Jude Bellingham khi xuất hiện nghi vấn bóng chạm dây treo hệ thống Spidercam trước khi đi vào lưới.

Dù dừng bước đầy tiếc nuối, Na Uy vẫn có một kỳ World Cup đáng tự hào khi lần đầu góp mặt ở tứ kết kể từ năm 1998. Riêng Haaland khép lại giải đấu với 7 bàn, chỉ kém hai người dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Kylian Mbappe và Lionel Messi đúng một pha lập công.

Haaland bực bội khi đồng đội không chuyền bóng Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.