Mourinho lên tiếng, tương lai Vinicius sắp được chốt

Trong lúc Arsenal ráo riết theo đuổi Vinicius Junior, HLV Jose Mourinho xác nhận ngôi sao người Brazil sắp trở lại Real Madrid để có cuộc gặp mang tính quyết định về tương lai.

Vinicius gặp Mourinho để chốt tương lai.

Sau trận Real Madrid hòa Fiorentina 2-2 hôm 1/8, HLV Mourinho cho hay: "Tôi rất mong có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thứ hai, Vinicius, Brahim Diaz và Bernardo sẽ trở lại. Sau đó, các cầu thủ vừa dự bán kết và chung kết World Cup cũng sẽ lần lượt hội quân".

Cùng thời điểm, Arsenal theo sát tình hình Vinicius. Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Emirates tin rằng việc hợp đồng của cầu thủ 26 tuổi chỉ còn thời hạn đến năm 2027 mở ra cơ hội hiếm có để thực hiện thương vụ lịch sử. "Pháo thủ" sẵn sàng phá vỡ quỹ lương và đưa ra những điều khoản hấp dẫn nhằm thuyết phục tuyển thủ Brazil.

Dù vậy, mọi quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ được định đoạt sau cuộc gặp trực tiếp giữa Vinicius với ban lãnh đạo Real Madrid ngay khi anh trở lại Tây Ban Nha.

Theo báo AS, tiền đạo người Brazil sẽ có buổi làm việc với Mourinho trước khi ngồi vào bàn đàm phán với lãnh đạo CLB để làm rõ mong muốn về tương lai cũng như tình trạng gia hạn hợp đồng, vốn sẽ hết hạn sau khoảng 11 tháng nữa.

Nếu hai bên đạt được tiếng nói chung, Vinicius sẽ tiếp tục gắn bó với sân Santiago Bernabeu. Ngược lại, khả năng chia tay Real Madrid sẽ không còn bị loại trừ.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Real Madrid khá bình tĩnh trước những tin đồn liên quan đến Arsenal. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất vẫn nằm ở vấn đề tài chính. Real Madrid không có ý định nâng đề nghị gia hạn lên mức lương mà Vinicius mong muốn.

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.