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Thể thao

Bước ngoặt vụ Julian Alvarez

  • Chủ nhật, 2/8/2026 20:05 (GMT+7)
  • 4 phút trước

Barcelona chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Julian Alvarez và sẽ tiếp tục đàm phán với Atletico Madrid nhằm tìm kiếm tiếng nói chung về thương vụ "bom tấn".

Barcelona quyết tâm chiêu mộ Alvarez.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcelona xác định bổ sung một tiền đạo là mục tiêu hàng đầu trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 khép lại. Trong số các lựa chọn, Julian Alvarez là cái tên được ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou ưu tiên.

"Barcelona sẽ cố gắng ký hợp đồng với Alvarez. Việc thương vụ có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào Atletico Madrid hơn là Barcelona. Dù vậy, hai CLB sẽ tiếp tục đàm phán trong thời gian tới", nhà báo người Italy chia sẻ.

Tham vọng của Barcelona càng được tiếp thêm động lực sau tuyên bố đầy ẩn ý của Alvarez tại World Cup 2026. Tiền đạo 26 tuổi bất ngờ công khai ý định chia tay Atletico ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Alvarez thừa nhận trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo CLB và cho rằng việc ra đi là lựa chọn tốt nhất cho tất cả bên. Ngôi sao người Argentina khẳng định muốn theo đuổi những mục tiêu mới trong sự nghiệp và không muốn che giấu suy nghĩ thật của mình.

Trước đó, Atletico từng bác bỏ đề nghị 100 triệu euro từ Barcelona. Nếu buộc phải đàm phán với đội chủ sân Camp Nou, Atletico sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng rất cao. Do đó, mức giá của Alvarez có thể vượt mốc 150 triệu euro.

Gia nhập Atletico từ Man City với giá khoảng 75 triệu euro năm 2024, Alvarez ghi 49 bàn sau 106 lần ra sân. Bên cạnh Barcelona, Arsenal cũng theo sát tình hình của nhà vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Alvarez ưu tiên thi đấu tại La Liga hơn là trở lại Premier League.

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Minh Nghi

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