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Thể thao

Julian Alvarez đẩy Barcelona vào kịch bản ác mộng

  • Thứ sáu, 31/7/2026 05:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Barcelona đối mặt nguy cơ bị phạt tiền, cấm đăng ký cầu thủ mới và thậm chí đóng cửa sân nếu bị xác định vi phạm quy định chuyển nhượng trong vụ Julian Alvarez.

Việc theo đuổi Julian Alvarez có thể khiến Barca trả giá đắt. Ảnh: Reuters.

Vụ Julian Alvarez đẩy Barcelona vào một trong những cuộc điều tra nghiêm trọng nhất liên quan đến hoạt động chuyển nhượng trong nhiều năm qua.

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) mở thủ tục kỷ luật đặc biệt theo đơn khiếu nại của Atletico Madrid, đội chủ sân Camp Nou có thể phải đối mặt với nhiều chế tài nặng.

Atletico cáo buộc Barcelona đàm phán với tiền đạo người Argentina trong khi anh vẫn còn hợp đồng đến năm 2030 và đang nằm trong thời gian được bảo vệ theo quy định của FIFA.

Nếu cơ quan điều tra xác định Barcelona có hành vi lôi kéo cầu thủ phá vỡ hợp đồng, CLB có thể bị cấm đăng ký tân binh trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế.

Theo Bộ luật Kỷ luật của RFEF, các điều 93 và 133 cho phép áp dụng nhiều hình thức xử phạt, từ phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ đến đóng cửa toàn bộ hoặc một phần sân vận động. Trong trường hợp nghiêm trọng, Barcelona thậm chí có thể bị trừ ba điểm tại La Liga.

Julian Alvarez cũng không nằm ngoài diện bị xử lý nếu bị xác định tham gia vào quá trình đàm phán trái quy định.

Điều đáng chú ý là vụ việc có nhiều điểm tương đồng với vụ Antoine Griezmann năm 2019. Khi đó, Atletico cũng tố Barcelona tiếp xúc với tiền đạo người Pháp mà không có sự đồng ý của CLB chủ quản. Điều tra viên từng đề xuất đóng cửa sân Camp Nou, nhưng Barcelona cuối cùng chỉ bị phạt 300 euro, một mức án mang tính biểu tượng.

Barcelona hiện đã nhận được thông báo chính thức từ RFEF và có quyền nộp bản giải trình. Ban lãnh đạo CLB khẳng định tự tin sẽ chứng minh không vi phạm bất kỳ quy định nào trong quá trình tiếp xúc với đại diện của Julian Alvarez, nhưng kết quả điều tra vẫn có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng xứ Catalonia.

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Đào Trần

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