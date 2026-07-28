Nước đi không ngờ của Atletico Madrid

Không chỉ chặn đàm phán với Barcelona, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô còn từ chối gặp mặt chính Julian Alvarez sau khi cầu thủ này trở về từ World Cup.

Alvarez muốn đến Camp Nou.

Theo Fichajes, thay vì ngồi vào bàn đàm phán như mong muốn của Alvarez, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã từ chối yêu cầu gặp mặt trực tiếp vì biết tiền đạo này muốn bàn về khả năng chuyển đến Barcelona ngay trong hè 2026.

Alvarez muốn ban lãnh đạo Atletico thực hiện cam kết miệng trước đó rằng họ sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho anh trong mùa hè này. Tuy nhiên, đội chủ sân Metropolitano bất ngờ thay đổi lập trường, khẳng định tiền đạo 26 tuổi là nhân tố không thể chuyển nhượng và yêu cầu anh trở lại hội quân vào ngày 10/8 theo đúng hợp đồng có thời hạn đến năm 2030.

Động thái quyết liệt của "Rojiblancos" khiến Barcelona rơi vào tình thế khó khăn. Đội chủ sân Camp Nou vẫn xem cầu thủ sinh năm 2000 là ưu tiên số một để tăng cường hàng công, nhưng không muốn lao vào cuộc đàm phán khi đối tác kiên quyết từ chối bán người. Ban lãnh đạo "Blaugrana" vì thế buộc phải theo dõi diễn biến từ xa, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng.

Trong bối cảnh thương vụ chưa có lối thoát, Eli Junior Kroupi, tiền đạo 20 tuổi của Bournemouth, nổi lên như lựa chọn thay thế nếu Barcelona không thể tiếp cận Alvarez. Dẫu vậy, đội bóng xứ Catalonia vẫn hy vọng tuyển thủ Argentina có thể thuyết phục Atletico thay đổi quan điểm.

Theo kế hoạch, Alvarez sẽ trở lại tập trung cùng đội bóng của HLV Diego Simeone vào ngày 10/8. Đây cũng được xem là thời điểm quyết định, khi người đại diện của chân sút người Argentina dự kiến có buổi làm việc với ban lãnh đạo Atletico.