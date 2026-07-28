Châu Âu dậy sóng vì Endrick

Liverpool sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Brazil.

Theo ESPN, Real Madrid đang nghiêm túc cân nhắc tiếp tục để Endrick rời Bernabeu theo dạng cho mượn nhằm giúp anh có thêm cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để bán đứt sao trẻ người Brazil, nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Liverpool đang theo dõi sát diễn biến và xem Endrick là khoản đầu tư dài hạn đầy tiềm năng. Trong khi đó, Arsenal, Inter Milan, AS Roma và Lyon cũng dành sự quan tâm cho "Pele mới".

Những ngày cuối tháng 7 được dự báo mang tính quyết định, khi Real Madrid phải lựa chọn giữa việc tiếp tục trao cơ hội cho viên ngọc Brazil hoặc thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới.

Endrick có sự nghiệp lận đận ở Bernabeu.

Nguyên nhân xuất phát từ kế hoạch bổ sung lực lượng trên hàng công, khi Real Madrid chiêu mộ tài năng trẻ Yan Diomande. Sự xuất hiện của tân binh này khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, trong khi HLV Jose Mourinho được cho là chưa thể đảm bảo một vai trò quan trọng cho Endrick ở mùa giải mới.

Dẫu vậy, tiền đạo người Brazil vẫn chưa từ bỏ giấc mơ khẳng định bản thân tại Bernabeu. Sau thời gian thi đấu ấn tượng theo dạng cho mượn tại Lyon với 8 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 21 trận, Endrick dự kiến trở lại hội quân cùng Real Madrid trong tuần tới để thuyết phục ban huấn luyện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai.