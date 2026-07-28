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Thể thao

Châu Âu dậy sóng vì Endrick

  • Thứ ba, 28/7/2026 12:51 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Liverpool sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Brazil.

Theo ESPN, Real Madrid đang nghiêm túc cân nhắc tiếp tục để Endrick rời Bernabeu theo dạng cho mượn nhằm giúp anh có thêm cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để bán đứt sao trẻ người Brazil, nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Liverpool đang theo dõi sát diễn biến và xem Endrick là khoản đầu tư dài hạn đầy tiềm năng. Trong khi đó, Arsenal, Inter Milan, AS Roma và Lyon cũng dành sự quan tâm cho "Pele mới".

Những ngày cuối tháng 7 được dự báo mang tính quyết định, khi Real Madrid phải lựa chọn giữa việc tiếp tục trao cơ hội cho viên ngọc Brazil hoặc thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới.

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Endrick có sự nghiệp lận đận ở Bernabeu.

Nguyên nhân xuất phát từ kế hoạch bổ sung lực lượng trên hàng công, khi Real Madrid chiêu mộ tài năng trẻ Yan Diomande. Sự xuất hiện của tân binh này khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, trong khi HLV Jose Mourinho được cho là chưa thể đảm bảo một vai trò quan trọng cho Endrick ở mùa giải mới.

Dẫu vậy, tiền đạo người Brazil vẫn chưa từ bỏ giấc mơ khẳng định bản thân tại Bernabeu. Sau thời gian thi đấu ấn tượng theo dạng cho mượn tại Lyon với 8 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 21 trận, Endrick dự kiến trở lại hội quân cùng Real Madrid trong tuần tới để thuyết phục ban huấn luyện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

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Duy Anh

Real Mourinho Tuyển Brazil Real Endrick Liverpool

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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