Premier League lộ điểm yếu trước La Liga

Tiền bạc và sức cạnh tranh chưa đủ giúp Premier League giữ chân các ngôi sao khi Real Madrid và Barcelona vẫn sở hữu sức hút đặc biệt.

Real Madrid và Barcelona vẫn có thể kéo những ngôi sao hàng đầu rời Premier League, bất chấp khoảng cách lớn về tài chính giữa hai giải đấu.

Premier League giàu nhất, cạnh tranh nhất và cũng là thị trường chuyển nhượng đắt đỏ nhất châu Âu. Tuy nhiên, quyền lực tài chính không đồng nghĩa bóng đá Anh có thể giữ mọi ngôi sao.

Công thức của La Liga

Real Madrid và Barcelona đang liên tục đưa những cầu thủ nổi bật rời Premier League để đến Tây Ban Nha. Đây chưa phải một cuộc tháo chạy, nhưng đủ để phơi bày một điểm yếu đáng chú ý của giải đấu vốn được xem là số một thế giới.

Tại La Liga, Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid duy trì một dạng “hiệp định đình chiến” trên thị trường chuyển nhượng. Ba đội hiếm khi trực tiếp mua ngôi sao của nhau, bởi mỗi thương vụ như vậy dễ bị xem là sự xúc phạm về danh dự và vị thế. Trường hợp Julian Alvarez là ví dụ rõ nhất. Việc Real hoặc Barca quan tâm tới trụ cột của Atletico tạo ra tranh cãi lớn, dù một thương vụ trị giá khoảng 150 triệu euro có thể mang lại lợi ích đáng kể cho cả đội bóng bán cầu thủ lẫn La Liga.

Thay vì để ngôi sao chuyển từ một CLB lớn sang một CLB lớn khác trong cùng giải đấu, bóng đá Tây Ban Nha thường chấp nhận mất cầu thủ ra nước ngoài. Đó là cách hành xử bảo vệ niềm kiêu hãnh, nhưng không hẳn có lợi cho giá trị chung của giải đấu.

Sự tự hạn chế ấy buộc Real và Barca phải tìm người từ bên ngoài. Real từng hướng tới những cầu thủ thuộc biên chế Man City, Liverpool hay Chelsea, trong khi Barca quan tâm tới các mục tiêu tại Newcastle và Dortmund.

Jude Bellingham, một cầu thủ Anh, đang khoác áo Real Madrid.

Xu hướng này không mới. Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raphinha hay Marcus Rashford đều cho thấy những đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha vẫn có khả năng thu hút nhân tài từ các giải đấu giàu có hơn. La Liga không thể cạnh tranh trực diện với Premier League về tiền bản quyền truyền hình, doanh thu thương mại hay mức độ đồng đều giữa các CLB. Nhưng Real và Barca sở hữu thứ mà tiền bạc không dễ mua được: lịch sử, vị thế và sức hấp dẫn vượt khỏi phạm vi sân cỏ.

Đó chính là điểm khiến Premier League dễ tổn thương.

Bóng đá Anh có thể trả lương cao hơn, tạo ra những trận đấu nhanh hơn và sở hữu môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. Tuy nhiên, Premier League không phải miền đất hoàn hảo. Áp lực thi đấu, lịch trình dày đặc, thời tiết và chất lượng cuộc sống đều có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của cầu thủ.

Trong khi đó, Tây Ban Nha mang đến khí hậu dễ chịu hơn, nhịp sống thoải mái hơn và sức hút đặc biệt từ Madrid hoặc Barcelona. Với nhiều ngôi sao đã có đủ danh tiếng và tiền bạc, môi trường sống đôi khi quan trọng không kém chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Đây là lợi thế mà La Liga vẫn còn giữ được, bất chấp khoảng cách ngày càng lớn về tài chính.

Real Madrid đang quan tâm đến Rodri.

Khi Real và Barca gọi, cầu thủ dao động

Premier League có thể mua gần như mọi cầu thủ, nhưng không thể đảm bảo họ sẽ muốn ở lại mãi mãi. Khi Real hoặc Barca xuất hiện, quyết định chuyển nhượng không còn đơn thuần được đo bằng tiền lương hay phí chuyển nhượng. Rodri là trường hợp có thể kiểm chứng sức hút ấy trong tương lai. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có mọi danh hiệu lớn tại Man City và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu anh muốn trở lại quê nhà, động lực có thể đến từ những yếu tố vượt khỏi bóng đá.

Erling Haaland cũng tương tự. Premier League đang sở hữu một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, nhưng Real Madrid và Barcelona luôn là những điểm đến có khả năng thay đổi kế hoạch của bất kỳ ngôi sao nào.

Đó chưa phải dấu hiệu cho thấy Premier League suy yếu. Giải đấu này vẫn dẫn đầu châu Âu về sức mạnh tài chính và khả năng thu hút cầu thủ. Tuy nhiên, vị thế số một không còn đồng nghĩa với quyền kiểm soát tuyệt đối. Vết nứt của Premier League không nằm ở tiền bạc, mà ở việc tiền bạc không thể giải quyết mọi thứ.

La Liga đã thua bóng đá Anh trong cuộc đua tài chính. Nhưng chừng nào Madrid, Barcelona và chất lượng cuộc sống tại Tây Ban Nha vẫn còn sức hút, Premier League sẽ chưa thể trở thành điểm đến cuối cùng của mọi ngôi sao.

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