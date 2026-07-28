Al-Hilal ra giá khủng cho Luis Diaz

Theo L’Equipe, Al-Hilal gửi đề nghị 70 triệu euro tới Bayern Munich nhằm chiêu mộ Luis Diaz, ngôi sao vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại sân Allianz Arena.

Luis Diaz nằm trong tầm ngắm của Al-Hilal.

Tuyển thủ Colombia gia nhập đội chủ sân Allianz Arena từ Liverpool vào hè năm ngoái với mức giá 75 triệu euro. Ngay trong mùa giải đầu tiên tại Đức, anh chứng minh giá trị vượt trội khi ghi tới 26 bàn thắng và đóng góp 23 đường kiến tạo sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Lời đề nghị kể trên là bước đi đầu tiên của đại gia Saudi Arabia nhằm mở cánh cửa đàm phán với "Hùm Xám". Dù Diaz đóng vai trò quan trọng trong đội hình, Bayern Munich vẫn phải đối mặt những tính toán phức tạp về mặt nhân sự và tài chính.

Ở tuổi 29, anh có thể sẽ bị hấp dẫn bởi một thử thách mới cùng mức lương cực cao tại Trung Đông. Về phía đại diện Bundesliga, câu lạc bộ hiện đối mặt với khoản thâm hụt chuyển nhượng ước tính 68,7 triệu euro sau khi chiêu mộ Nathaniel Brown và Ismael Saibari.

Việc bán Diaz sẽ giúp đội bóng Đức ngay lập tức cân bằng sổ sách tài chính, tuy nhiên sẽ để lại khoảng trống lớn trên hàng công. Thách thức lớn nhất đối với "Hùm Xám" là tìm kiếm phương án thay thế xứng tầm nếu để tuyển thủ Colombia ra đi.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn mở cửa chừng 5 tuần nữa, ban lãnh đạo Bayern Munich sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích kinh tế và tham vọng chuyên môn trước sức ép từ phía Al-Hilal.

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