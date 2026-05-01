Diaz trở thành thương vụ gây tranh cãi nhất bóng đá Anh

Quyết định để Luis Diaz sang Bayern Munich khiến Liverpool hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội khi ngôi sao người Colombia bùng nổ tại châu Âu.

Việc Luis Diaz rời Liverpool để gia nhập Bayern Munich đang trở thành một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất bóng đá Anh mùa này. Khi Liverpool sa sút, Diaz lại thi đấu thăng hoa, khiến nhiều cựu danh thủ và giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về cách điều hành của đội chủ sân Anfield.

Ở trận đấu với Paris Saint-Germain tại Parc des Princes thuộc bán kết lượt đi Champions League, Diaz ghi một bàn thắng đẹp mắt, tiếp tục khẳng định giá trị của mình tại sân chơi lớn. Bayern bỏ ra 65 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này và đến lúc này, thương vụ đó được xem là thành công rõ ràng.

Cựu hậu vệ Micah Richards là một trong những người phản ứng mạnh nhất. Ông thẳng thắn chỉ trích: “Tôi không thể hiểu nổi. Bán Luis Diaz để giữ Cody Gakpo sao? Đó là quyết định tệ hại. Diaz đang hủy diệt các trận đấu lớn, ghi bàn vào lưới Real Madrid và PSG. Liverpool đã đánh mất một cầu thủ có thể tạo khác biệt”.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ Jamie Carragher. Cựu trung vệ Liverpool cho rằng Diaz không phải mẫu cầu thủ nên bị bán, bởi những cái tên như anh rất khó tìm trên thị trường chuyển nhượng. “Xem Díaz thi đấu luôn mang lại cảm xúc. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ khoác áo đội bóng khác ngoài Liverpool”, Carragher nói.

Ở chiều ngược lại, phía Bayern hoàn toàn hài lòng. Huyền thoại Oliver Kahn khẳng định đội bóng Đức đã đưa ra lựa chọn đúng khi ưu tiên Diaz thay vì Gakpo. Theo ông, cầu thủ người Colombia hiện là một trong những tiền đạo cánh trái hay nhất châu Âu, có khả năng tạo đột biến và ảnh hưởng lớn lên lối chơi chung.

Trước đó, biểu tượng của Liverpool là Steven Gerrard cũng thừa nhận đội bóng cũ nhớ Díaz và không phản đối khả năng anh trở lại trong tương lai.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, phong độ trái ngược giữa Liverpool và Diaz càng làm dấy lên tranh luận. Một bên loay hoay tìm bản sắc, bên kia sở hữu “mũi khoan” đang khuấy đảo châu Âu. Và câu hỏi vẫn chưa có lời giải: vì sao Liverpool lại để mất một cầu thủ như Luis Daz.