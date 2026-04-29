Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Những con số không biết nói dối của tam tấu Kane, Olise và Diaz

  • Thứ tư, 29/4/2026 06:47 (GMT+7)
Dù thua PSG 4-5 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4, Bayern Munich vẫn cho thấy hỏa lực đáng gờm khi bộ ba Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz cùng nổ súng.

Bộ ba Kane, Olise và Diaz đã cùng nhau ghi 100 bàn trên mọi mặt trận mùa giải năm nay.

Thất bại tại Paris không thể che mờ sức mạnh hàng công của Bayern Munich. Trong đêm Champions League rực lửa, cả Harry Kane, Michael Olise và Luis Díaz đều ghi bàn, cho thấy vì sao họ đang là tam tấu đáng sợ bậc nhất châu Âu mùa này.

Kane tiếp tục vai trò đầu tàu khi mở tỷ số trên chấm phạt đền. Tiền đạo người Anh duy trì phong độ hủy diệt với 58 bàn thắng và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Không chỉ là cỗ máy săn bàn, Kane còn là điểm kết nối quan trọng trong hệ thống tấn công của Bayern nhờ khả năng làm tường, chuyền bóng và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Bên cạnh anh, Olise đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp. Cầu thủ chạy cánh này ghi 21 bàn và có tới 26 kiến tạo. Trước PSG, Olise tiếp tục lên tiếng bằng một pha lập công quan trọng, chứng minh giá trị của mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến từ rê bóng, chuyền quyết định đến dứt điểm.

Ở cánh đối diện, Luis Diaz mang đến nguồn năng lượng và tốc độ liên tục. Ngôi sao người Colombia đóng góp 27 bàn cùng 21 kiến tạo mùa này. Khả năng pressing, di chuyển không bóng và những pha bứt tốc của Diaz giúp Bayern luôn duy trì sức ép lớn lên đối thủ.

Tổng cộng, Kane, Olise và Diaz đã tạo ra 159 lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này. Đó là con số phản ánh đẳng cấp lẫn sự ăn ý và sức mạnh kinh khủng của hàng công Bayern.

Dù nhận thất bại 4-5 trước Paris Saint-Germain ở lượt đi, Bayern vẫn còn nguyên cơ sở để tin vào màn ngược dòng ở trận tái đấu trên đất Đức vào ngày 7/5. Khi sở hữu bộ ba tấn công cùng đạt phong độ cao, đại diện Bundesliga có quyền hy vọng về một cuộc lội ngược dòng cảm xúc sau đây 1 tuần.

Olise và Kvaratskhelia - những người định đoạt đại chiến châu Âu Cuộc đại chiến giữa hai đội tại sân Parc des Princes thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26 rạng sáng 29/4 được chú ý bởi 2 cái tên của 2 đội - Michael Olise và Khvicha Kvaratskhelia.

Pha bóng trên vạch vôi phút 90+4 ngăn Bayern hòa PSG 5-5

Rạng sáng 29/4, Willian Pacho cứu thua ở những giây cuối giúp PSG thắng nghẹt thở 5-4 trước Bayern Munich thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26.

42:2512 hôm qua

PSG và Bayern tạo nên màn rượt đuổi chấn động thế giới

PSG và Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận bán kết UEFA Champions League hay nhất lịch sử tại Parc des Princes rạng sáng 29/4.

42:2523 hôm qua

Kane phá 2 kỷ lục sau trận đấu điên rồ

Tiền đạo Harry Kane cho thấy phong độ bùng nổ khi lập 2 cột mốc ấn tượng trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và PSG rạng sáng 29/4.

42:2542 hôm qua

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Thái Viên

Kane Olise Diaz Harry Kane Champions League Bayern Munich PSG

    Đọc tiếp

    Arsenal che Sesko hinh anh

    Arsenal chê Sesko

    4 giờ trước 20:06 30/4/2026

    0

    Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý