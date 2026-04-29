Những con số không biết nói dối của tam tấu Kane, Olise và Diaz

Dù thua PSG 4-5 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4, Bayern Munich vẫn cho thấy hỏa lực đáng gờm khi bộ ba Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz cùng nổ súng.

Bộ ba Kane, Olise và Diaz đã cùng nhau ghi 100 bàn trên mọi mặt trận mùa giải năm nay.

Thất bại tại Paris không thể che mờ sức mạnh hàng công của Bayern Munich. Trong đêm Champions League rực lửa, cả Harry Kane, Michael Olise và Luis Díaz đều ghi bàn, cho thấy vì sao họ đang là tam tấu đáng sợ bậc nhất châu Âu mùa này.

Kane tiếp tục vai trò đầu tàu khi mở tỷ số trên chấm phạt đền. Tiền đạo người Anh duy trì phong độ hủy diệt với 58 bàn thắng và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Không chỉ là cỗ máy săn bàn, Kane còn là điểm kết nối quan trọng trong hệ thống tấn công của Bayern nhờ khả năng làm tường, chuyền bóng và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Bên cạnh anh, Olise đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp. Cầu thủ chạy cánh này ghi 21 bàn và có tới 26 kiến tạo. Trước PSG, Olise tiếp tục lên tiếng bằng một pha lập công quan trọng, chứng minh giá trị của mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến từ rê bóng, chuyền quyết định đến dứt điểm.

Ở cánh đối diện, Luis Diaz mang đến nguồn năng lượng và tốc độ liên tục. Ngôi sao người Colombia đóng góp 27 bàn cùng 21 kiến tạo mùa này. Khả năng pressing, di chuyển không bóng và những pha bứt tốc của Diaz giúp Bayern luôn duy trì sức ép lớn lên đối thủ.

Tổng cộng, Kane, Olise và Diaz đã tạo ra 159 lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này. Đó là con số phản ánh đẳng cấp lẫn sự ăn ý và sức mạnh kinh khủng của hàng công Bayern.

Dù nhận thất bại 4-5 trước Paris Saint-Germain ở lượt đi, Bayern vẫn còn nguyên cơ sở để tin vào màn ngược dòng ở trận tái đấu trên đất Đức vào ngày 7/5. Khi sở hữu bộ ba tấn công cùng đạt phong độ cao, đại diện Bundesliga có quyền hy vọng về một cuộc lội ngược dòng cảm xúc sau đây 1 tuần.

Olise và Kvaratskhelia - những người định đoạt đại chiến châu Âu Cuộc đại chiến giữa hai đội tại sân Parc des Princes thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26 rạng sáng 29/4 được chú ý bởi 2 cái tên của 2 đội - Michael Olise và Khvicha Kvaratskhelia.