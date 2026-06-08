Liverpool đổi sao Hà Lan lấy 'bom tấn' 112 triệu bảng

Theo TEAMtalk, Liverpool dường như sẵn sàng đưa Cody Gakpo vào thỏa thuận trao đổi nhằm sở hữu ngôi sao chạy cánh Yan Diomande của RB Leipzig.

Cody Gakpo có thể rời Liverpool ở mùa hè năm nay

Dù không chủ động rao bán chân sút người Hà Lan, trước mức giá yêu cầu lên tới 112,4 triệu bảng từ phía đội bóng Bundesliga, " The Kop" buộc phải tính đến phương án trao đổi cầu thủ để sớm hoàn tất thương vụ này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh CLB chủ sân Anfield vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. Sau khi sa thải Arne Slot, tân huấn luyện viên Andoni Iraola sẽ ngay lập tức bắt tay vào cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn.

Cùng với việc Andrew Robertson chính thức chuyển sang Spurs và Mohamed Salah không đồng ý gia hạn, hàng công Liverpool dự kiến sẽ có nhiều thay đổi với những mục tiêu mới như Eli Junior Kroupi, Adrian Truffert hay Alex Scott.

Về phía Gakpo, dù đóng góp 50 bàn và 23 kiến tạo sau 180 lần ra sân cho Liverpool, tiền đạo 27 tuổi dường như đang lo ngại về vị thế của mình dưới thời Iraola. Cựu sao PSV dường như không chấp nhận việc giảm thời gian thi đấu hoặc phải xếp sau tài năng trẻ Rio Ngumoha trong thứ tự ưu tiên.

Hiện tại, tình hình của Gakpo thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Bayern Munich, AC Milan, Atletico Madrid và Tottenham đều đang theo dõi sát sao anh. Ngoài ra, hai câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas và Fenerbahce cũng sẵn sàng nhập cuộc nếu tiền đạo này muốn rời Anfield.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.