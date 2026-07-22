World Cup phơi bày khoảng cách giữa Messi và Ronaldo

Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lịch sử World Cup, đồng thời tạo ra khoảng cách rất lớn so với kình địch Cristiano Ronaldo.

Messi xuất sắc hơn Ronaldo ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Theo những số liệu được tổng hợp sau World Cup 2026, Messi đã ra sân 34 trận, nhiều hơn Ronaldo 7 trận (27 trận) trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nằm ở hiệu suất đóng góp vào bàn thắng. Siêu sao người Argentina sở hữu tổng cộng 33 lần tham gia trực tiếp vào các pha lập công (21 bàn và 12 kiến tạo), trong khi Ronaldo chỉ có 13 lần, gồm 11 bàn và 2 kiến tạo.

Khoảng cách càng trở nên rõ rệt tại các trận đấu loại trực tiếp. Messi góp dấu giày vào 17 bàn thắng ở vòng knock-out, gấp tới 17 lần thành tích của Ronaldo, người chỉ có một lần trực tiếp in dấu vào bàn thắng ở giai đoạn này.

Không chỉ vượt trội về khả năng ghi bàn, thủ quân tuyển Argentina còn áp đảo ở những chỉ số phản ánh tầm ảnh hưởng trong lối chơi. Messi thực hiện 101 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn, trong khi Ronaldo chỉ có 27.

Ronaldo bị Messi bỏ xa ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Về khả năng rê bóng, chủ nhân 8 Quả bóng vàng cũng vượt xa đối thủ với 143 pha đi bóng thành công, so với 37 của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ở các danh hiệu cá nhân và tập thể, Messi chiếm ưu thế tuyệt đối. Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử sở hữu hai Quả bóng vàng World Cup và đã một lần nâng cao chiếc cúp vàng thế giới cùng tuyển Argentina. Trong khi đó, Ronaldo chưa từng giành danh hiệu cá nhân này.

Cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá có thể còn kéo dài, nhưng nếu chỉ xét riêng đấu trường World Cup, những con số đã phần nào phản ánh sự khác biệt. Messi không chỉ vượt Ronaldo ở số bàn thắng hay kiến tạo, mà còn tạo tầm ảnh hưởng toàn diện hơn trong những thời khắc quyết định.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.