Real Madrid được bảo chứng với thương vụ Bernardo Silva

Fernando Santos khẳng định Real Madrid không chỉ chiêu mộ một ngôi sao đẳng cấp mà còn sở hữu mẫu cầu thủ toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách mang tên Bernardo Silva.

Silva là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch phục hưng của Real Madrid? Ảnh: Reuters.

Fernando Santos không tiếc lời khen ngợi khi nhắc đến Bernardo Silva, cầu thủ vừa gia nhập Real Madrid. Nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha cho rằng tiền vệ 31 tuổi là mẫu cầu thủ hiếm có của bóng đá thế giới. "Về chuyên môn, mọi người đều biết Bernardo tài năng như thế nào. Cậu ấy đọc trận đấu theo cách mà rất ít cầu thủ trên thế giới có thể làm được", Fernando Santos chia sẻ.

Trong buổi phỏng vấn với Diario AS, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định đẳng cấp của Bernardo Silva đã được khẳng định từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều khiến ông ấn tượng hơn cả lại nằm ở những phẩm chất ngoài sân cỏ.

Fernando Santos mô tả cậu học trò cũ là người chu đáo, lịch thiệp, tốt bụng và luôn giữ nụ cười trên môi. Ông nhấn mạnh rất hiếm cầu thủ có thể duy trì tiêu chuẩn cao cả trong chuyên môn lẫn cách ứng xử như Bernardo Silva. "Ở khía cạnh con người, Bernardo là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp suốt sự nghiệp cầm quân", cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha khẳng định.

Khép lại những lời nhận xét, Fernando Santos gửi thông điệp đầy tích cực tới Real Madrid: "Real Madrid đã chiêu mộ được một hiện tượng theo mọi nghĩa của từ này".

Những đánh giá từ người từng làm việc trực tiếp với Bernardo Silva càng củng cố niềm tin rằng Real Madrid không chỉ bổ sung một tiền vệ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp, mà còn sở hữu một cầu thủ có tư duy chơi bóng xuất sắc cùng hình mẫu chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Bernardo Silva vừa khép lại kỳ World Cup 2026 không như ý cùng tuyển Bồ Đào Nha. Giờ đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha dồn toàn bộ sự tập trung cho hành trình thích nghi với triết lý của tân HLV Jose Mourinho tại Real Madrid.

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