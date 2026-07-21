Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid được bảo chứng với thương vụ Bernardo Silva

  • Thứ ba, 21/7/2026 16:48 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Fernando Santos khẳng định Real Madrid không chỉ chiêu mộ một ngôi sao đẳng cấp mà còn sở hữu mẫu cầu thủ toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách mang tên Bernardo Silva.

Silva là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch phục hưng của Real Madrid? Ảnh: Reuters.

Fernando Santos không tiếc lời khen ngợi khi nhắc đến Bernardo Silva, cầu thủ vừa gia nhập Real Madrid. Nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha cho rằng tiền vệ 31 tuổi là mẫu cầu thủ hiếm có của bóng đá thế giới. "Về chuyên môn, mọi người đều biết Bernardo tài năng như thế nào. Cậu ấy đọc trận đấu theo cách mà rất ít cầu thủ trên thế giới có thể làm được", Fernando Santos chia sẻ.

Trong buổi phỏng vấn với Diario AS, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định đẳng cấp của Bernardo Silva đã được khẳng định từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều khiến ông ấn tượng hơn cả lại nằm ở những phẩm chất ngoài sân cỏ.

Fernando Santos mô tả cậu học trò cũ là người chu đáo, lịch thiệp, tốt bụng và luôn giữ nụ cười trên môi. Ông nhấn mạnh rất hiếm cầu thủ có thể duy trì tiêu chuẩn cao cả trong chuyên môn lẫn cách ứng xử như Bernardo Silva. "Ở khía cạnh con người, Bernardo là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp suốt sự nghiệp cầm quân", cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha khẳng định.

Khép lại những lời nhận xét, Fernando Santos gửi thông điệp đầy tích cực tới Real Madrid: "Real Madrid đã chiêu mộ được một hiện tượng theo mọi nghĩa của từ này".

Những đánh giá từ người từng làm việc trực tiếp với Bernardo Silva càng củng cố niềm tin rằng Real Madrid không chỉ bổ sung một tiền vệ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp, mà còn sở hữu một cầu thủ có tư duy chơi bóng xuất sắc cùng hình mẫu chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Bernardo Silva vừa khép lại kỳ World Cup 2026 không như ý cùng tuyển Bồ Đào Nha. Giờ đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha dồn toàn bộ sự tập trung cho hành trình thích nghi với triết lý của tân HLV Jose Mourinho tại Real Madrid.

Ibrahimovic: 'Gặp tôi thì cầu thủ Argentina sẽ bị húc vào đầu'

Zlatan Ibrahimovic tuyên bố sẽ húc đầu Leandro Paredes nếu có mặt trên sân, đồng thời chỉ trích các cầu thủ Tây Ban Nha quá hiền.

57 phút trước

10 vụ chuyển nhượng ít được biết hoàn tất trong World Cup 2026

World Cup 2026 thu hút mọi sự chú ý, khiến hàng loạt thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý âm thầm hoàn tất mà ít người để ý.

58 phút trước

Không nhận ra Vinicius

Vinicius Junior gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, làm dấy lên thông tin ngôi sao của Real Madrid phẫu thuật thẩm mỹ vùng cằm.

58 phút trước

Đội tuyển Tây Ban Nha về nước trong biển người Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

.

Thái Viên

Real Madrid Bernardo Silva Mourinho David Beckham David Silva Jose Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Ronaldo lộ diện sau World Cup 2026

Ronaldo lộ diện sau World Cup 2026

58 phút trước 15:59 21/7/2026

0

Sau khi khép lại kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng, Cristiano Ronaldo khiến mạng xã hội bùng nổ với đoạn video bơi dưới nước cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez.

Dplus Kia vô địch EWC 2026

Dplus Kia vô địch EWC 2026

59 phút trước 15:59 21/7/2026

0

Dplus Kia đánh bại Karmine Corp 3-0 ở chung kết, qua đó giành chức vô địch League of Legends tại Esports World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý