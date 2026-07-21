Sao Argentina giả chấn thương để cứu Enzo Fernandez

Đoạn video mới được công bố đang khiến Argentina đối mặt với thêm nhiều chỉ trích sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Tagliafico ngã xuống ngay sau khi thấy Enzo Fernandez phạm lỗi nguy hiểm với Cubarsi.

Góc quay mới trong trận chung kết World Cup 2026 cho thấy Nicolas Tagliafico có dấu hiệu giả vờ chấn thương ngay sau pha vào bóng nguy hiểm của Enzo Fernandez với Pau Cubarsi ở phút 90+3.

Tình huống bắt đầu khi Enzo lao vào muộn, khiến trung vệ Tây Ban Nha, Cubarsi ngã mạnh xuống sân. Trọng tài Slavko Vincic lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc truất quyền thi đấu tiền vệ thuộc biên chế Chelsea. Enzo cùng các đồng đội phản ứng dữ dội, nhưng pha quay chậm cho thấy quyết định của trọng tài có cơ sở.

Đáng chú ý, Tagliafico vẫn di chuyển bình thường trước khi chứng kiến pha phạm lỗi. Chỉ vài giây sau, hậu vệ Argentina bất ngờ nằm xuống sân và ôm chân. Hành động này bị nghi là nỗ lực đánh lạc hướng trọng tài, qua đó giúp Enzo tránh thẻ đỏ.

Lionel Messi sau đó cũng tiến đến chỗ ông Vincic và chỉ tay về phía Tagliafico. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Argentina phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu và thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ.

Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở phút 106, giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch thế giới. Trong khi đó, Argentina không thể bảo vệ danh hiệu giành được bốn năm trước.

Tranh cãi tiếp tục xuất hiện sau tiếng còi mãn cuộc. Khi các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng, một số thành viên Argentina bị cuốn vào màn xô xát trên sân. Leandro Paredes bị cho là người khơi mào sau va chạm với Eric Garcia và Gavi, còn Nahuel Molina cùng Thiago Almada cũng xuất hiện trong vụ việc.

Bình luận trên truyền hình, Micah Richards gọi cách phản ứng của Argentina là “đáng xấu hổ”. Joe Hart cho rằng những gì diễn ra sau trận là “khó chấp nhận”, trong khi Wayne Rooney nhận định đội bóng Nam Mỹ cần học cách đón nhận thất bại.

Trận thua Tây Ban Nha không chỉ khiến Argentina mất cơ hội bảo vệ chức vô địch, mà còn để lại hình ảnh không đẹp trong ngày họ chính thức rời ngai vàng.