Argentina 'thỉnh cầu' Messi

Liên đoàn Bóng đá Argentina đang nỗ lực thuyết phục siêu sao Lionel Messi tiếp tục kéo dài sự nghiệp quốc tế cho đến kỳ Copa America 2028.

Argentina muốn Lionel Messi tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia đến năm 2028.

Đây là động thái mới nhất sau khi Argentina giành ngôi á quân World Cup 2026, giải đấu mà Messi dù ở tuổi 39 vẫn tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn và 4 đường kiến tạo.

Theo Marca, lộ trình thi đấu này được đánh giá là phù hợp khi trùng khớp với thời hạn hai năm còn lại trong hợp đồng của Messi tại câu lạc bộ Inter Miami. Tuy nhiên, thay vì đưa ra cam kết dài hạn, ngôi sao mang áo số 10 dự kiến sẽ đánh giá tình trạng thể lực cá nhân theo từng năm trước khi đưa ra quyết định chính thức về việc giải nghệ.

Về phía ban huấn luyện, Lionel Scaloni đang tập trung chuẩn bị cho lộ trình ngắn hạn với 6 trận giao hữu quốc tế diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để duy trì sự ổn định cho đội hình hiện tại.

Nhìn xa hơn, Argentina đã chính thức có suất tham dự World Cup 2030. Họ cùng với Uruguay và Paraguay là 3 nước chủ nhà đặc biệt trong giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup, sẽ đăng cai các trận đấu kỷ niệm đặc biệt.

Việc 3 đội tuyển Nam Mỹ này dự giải với tư cách chủ nhà sẽ ảnh hưởng đáng kể tới thể thức vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, buộc liên đoàn khu vực phải tính toán giải pháp mới nhằm giúp các "ông lớn" như Argentina hay Brazil duy trì được cảm giác thi đấu đỉnh cao và sức cạnh tranh cần thiết trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 4 năm.

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