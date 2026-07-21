Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về chức vô địch World Cup

Một phi công người Tây Ban Nha khiến cả khoang máy bay chở nhiều CĐV Argentina vỡ òa vì tưởng đội nhà vô địch World Cup 2026.

CĐV Argentina đi từ vỡ òa tới thất vọng khi biết sự thật.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" trên chuyến bay đêm lan truyền mạnh trên mạng xã hội sau trận chung kết World Cup 2026. Phi công người Tây Ban Nha khiến hàng loạt hành khách mặc áo tuyển Argentina vỡ òa trong sung sướng trước khi nhận cú sốc chỉ vài giây sau đó.

Theo đoạn video được chia sẻ, ngay sau khi trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina khép lại, viên phi công sử dụng hệ thống phát thanh trên máy bay để cập nhật kết quả.

Ông mở đầu bằng giọng điệu nghiêm túc: "Đó là một trận đấu cực kỳ căng thẳng, kéo dài đến hiệp phụ. Hai đội chiến đấu hết mình, nhưng chỉ có một đội tuyển trở thành nhà vô địch World Cup". Sau đó, ông tiếp tục: "Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng tới những người bạn Argentina."

Câu nói lập tức khiến cả khoang máy bay bùng nổ. Nhiều hành khách mặc áo sọc trắng - xanh của Argentina đứng bật dậy, reo hò và ôm chầm lấy nhau vì tin rằng đội tuyển của Lionel Messi bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

CĐV Argentina buồn bã sau trận chung kết.

Ở phần tiếp theo của thông báo, viên phi công khép lại bằng một câu ngắn gọn: "Tây Ban Nha vô địch". Không khí trên máy bay lập tức chuyển từ phấn khích sang im lặng, trong khi đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận trái chiều.

Nhiều người xem cho rằng đây chỉ là trò đùa vô hại, nhưng truyền thông Argentina lại phản ứng gay gắt. Báo La Voz del Interior mô tả đây là "trò đùa bệnh hoạn", còn một số hãng tin khác cho rằng viên phi công hành xử thiếu chuyên nghiệp khi cố tình đánh lừa hành khách trong thời điểm nhạy cảm.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng hành động này có thể khiến phi công đối mặt với những tình huống mất an toàn trên chuyến bay nếu hành khách quá khích tìm cách đối chất sau khi biết sự thật.

Đến nay, danh tính hãng hàng không cũng như hành trình của chuyến bay chưa được công bố. Trong khi đó, đoạn video tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hôm 20/7, Argentina thất bại trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026. Ferran Torres là người hùng khi ghi bàn duy nhất ở phút 106.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.