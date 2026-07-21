Messi nghỉ 21 ngày, lỡ trận MLS All-Star

Sau khi cày ải liên tục tại World Cup 2026, bộ đôi Lionel Messi và Rodrigo De Paul sẽ tạm rời xa sân cỏ để hồi phục thể lực theo khuyến cáo của FIFA.

Lionel Messi sẽ nghỉ ngơi ít tuần sau World Cup 2026.

Sau khi bị vắt kiệt sức trong trận chung kết World Cup 2026 kéo dài 120 phút với Tây Ban Nha (Argentina để thua với tỷ số 0-1), Messi và De Paul cần giai đoạn phục hồi nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe.

Quyết định này tuân thủ sáng kiến mới giữa FIFA và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO). Sau các cuộc thảo luận vào năm 2025, các bên thống nhất quy định cầu thủ cần ít nhất 21 ngày nghỉ hoàn toàn vào cuối mỗi mùa giải và giãn cách tối thiểu 72 giờ giữa các trận đấu.

Inter Miami xác nhận Messi và De Paul chắc chắn vắng mặt trong hai cuộc đối đầu với Chicago Fire FC (23/7) và CF Montreal (26/7). Đáng chú ý, đội bóng cũng thông báo với ban tổ chức MLS về việc bộ đôi này không thể tham dự trận đấu MLS All-Star vào ngày 29/7, do thời điểm diễn ra vẫn nằm trong khung 21 ngày phục hồi theo khuyến cáo y tế.

Tại World Cup 2026, Messi duy trì cường độ thi đấu cao khi đá chính toàn bộ 8 trận của Argentina, ghi 8 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo.

Dù xếp thứ hai trong cuộc đua Chiếc giày vàng sau Kylian Mbappe, việc liên tục cày ải ở tuổi 39 khiến thể lực của siêu sao mang áo số 10 bị bào mòn, buộc đội bóng chủ quản phải ưu tiên phương án bảo vệ nhân sự tối ưu.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.