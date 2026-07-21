Lời dặn của Messi làm dấy lên nghi vấn về Argentina

Đoạn video Messi liên tục yêu cầu đồng đội “quên mọi thứ khác đi” trước trận chung kết khiến nhiều người đặt câu hỏi về bầu không khí trong nội bộ Argentina.

Argentina của Messi thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Một đoạn video ghi lại lời Lionel Messi nói với các đồng đội trước trận chung kết World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, đội trưởng Argentina yêu cầu toàn đội giữ bình tĩnh và chỉ tập trung vào bóng đá.

“Hãy bình tĩnh, các cậu. Quên hết mọi thứ khác đi. Quên tất cả đi. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc chơi bóng, thế thôi”, Messi nói.

Đây có thể chỉ là lời động viên quen thuộc trước một trận đấu lớn. Tuy nhiên, việc Messi nhiều lần nhấn mạnh câu “quên mọi thứ khác đi” khiến một số người nghi ngờ phòng thay đồ Argentina gặp vấn đề trước giờ bóng lăn. Nhà báo Mehedi Marof cho rằng đoạn video tạo cảm giác đã có chuyện xảy ra trong nội bộ đội bóng, dù ông thừa nhận không nắm được thông tin cụ thể.

“Tôi không biết nên hiểu chuyện này thế nào. Khi xem Messi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và quên hết những chuyện khác, tôi cảm giác đã xảy ra điều gì đó trong phòng thay đồ”, Marof viết.

Người này cũng nhận xét Argentina không thể hiện được trạng thái tốt nhất trong trận chung kết. Nhiều cầu thủ trông thiếu năng lượng, trong khi một số khác tỏ ra căng thẳng và tức giận. “Argentina dường như không chơi với tất cả những gì họ có. Các cầu thủ hoặc hoàn toàn thiếu sức sống, hoặc đầy giận dữ. Mọi chuyện càng kỳ lạ khi đặt cạnh phản ứng của Otamendi với Rodri. Tôi không ám chỉ có âm mưu từ FIFA, nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn”, Marof bình luận.

Argentina thể hiện lối chơi bạc nhược trước Tây Ban Nha.

Những nghi vấn càng lan rộng sau phản ứng gay gắt của Nicolas Otamendi với Rodri. Trung vệ kỳ cựu của Argentina mất bình tĩnh trong cuộc tranh cãi với tiền vệ Tây Ban Nha, ở trận đấu mà đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn lép vế.

Argentina không có cú sút nào trong 90 phút chính thức và gần như không gây được sức ép lên khung thành Tây Ban Nha. Messi bị cô lập, hiếm khi nhận bóng trong tư thế thuận lợi để xoay người hoặc tung ra đường chuyền quyết định.

Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy phòng thay đồ Argentina thực sự xảy ra mâu thuẫn. Những nhận định hiện tại chỉ là suy đoán dựa trên lời nói của Messi và biểu hiện của các cầu thủ trong trận chung kết.

Thông điệp của Messi cũng có thể đơn giản là nỗ lực giúp đồng đội gạt bỏ sức ép và các yếu tố bên ngoài. Ở tuổi 39, anh hiểu rõ sự căng thẳng trước trận đấu lớn nhất giải.

Tuy nhiên, sau màn trình diễn nhạt nhòa cùng những phản ứng thiếu kiểm soát của một số cầu thủ, lời dặn ấy đang được nhìn lại theo hướng khác. Argentina bước vào chung kết với một tập thể căng cứng, rời rạc và thiếu nguồn năng lượng từng giúp họ vượt qua nhiều thời điểm khó khăn tại giải.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.